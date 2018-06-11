Астрофізики вважають, що астероїд Оумуамуа може бути посланцем позаземної цивілізації

Перший з виявлених ученими астероїдів, які потрапили ззовні в нашу Сонячну систему, і який отримав назву Оумуамуа (по-гавайски - "посланець здалеку"), є зондом, спрямованим неземною цивілізацією

Автори гіпотези визнають, що у них поки недостатньо наукових відомостей для обґрунтування своєї гіпотези

Таку гіпотезу висунули астрофізики Гарвардського університету Аві Лоеб і Шмуель Біалі. Їх доповідь публікує спеціалізований журнал The Astrophysical Journal Letters ( "Листи в астрофізичний журнал") в номері, що виходить 12 листопада.

Незвичайна форма, нехарактерна траєкторія руху, особливості його прискорення під час переміщення всередині Сонячної системи відрізняють даний об'єкт від відомих науці астероїдів і комет, повідомив Лоеб в понеділок телекомпанії NBC. Дослідники не виключають, що це "може бути повністю керований зонд, спрямований до Землі спеціально неземною цивілізацією".

Астрофізики на основі математичних підрахунків порівнюють принцип руху Оумуамуа з випробувальним кораблем LightSail американського Планетарного суспільства, оснащеним "сонячним вітрилом". Автори роботи називають об'єкт "Світловим вітрилом штучного походження" і визнають, що у них поки недостатньо наукових відомостей, щоб обґрунтувати свою гіпотезу. "Без додаткових відомостей неможливо вгадати точне призначення Оумуамуа", - заявив Лоеб, відповідаючи на питання NBC.

Перші спостереження об'єкта були проведені 19 жовтня 2017 року з телескопа Pan-STARRS-1, розташованого на Гаваях і призначеного для спостережень за кометами. Спочатку припущення про те, що виявлена ​​нова комета, не виправдалися: об'єкт не був оточений газо-пиловим хмарою і, крім того, його швидкість була значно більше, ніж у комет. Астероїд спантеличив астрономів своєю формою: його ширина була приблизно в шість разів менше довжини, і він обертався по поздовжній осі, подібно кинутої в простір палиці.

Згідно з однією з гіпотез, астероїд знайшов таку форму після зіткнення з іншим небесним тілом. Згідно з іншою гіпотезою, він сформувався в такому вигляді під сильним гравітаційним впливом планети-гіганта. З точки зору Лоеба, Сонячна система могла випадково налетіти на Оумуамуа подібно до того, як "корабель стикається з буєм на поверхні океану".

Попередні розрахунки траєкторії Оумуамуа дають підстави вважати, що астероїд прибув в Сонячну систему від найяскравішої зорі в сузір'ї Ліри - Веги. Рухаючись по гіперболічної траєкторії, він знаходиться на шляху до зовнішніх кордонів Сонячної системи і вже недоступний для спостереження. За оцінками NASA, такі астероїди в теорії пролітають через нашу Сонячну систему приблизно раз на рік.

Також, дослідники з Каліфорнійського університету в Берклі виявили 72 дивних сигнали, коли розшифровували 400 терабайтів інформації, отриманої з карликової галактики. Вона знаходиться в 3 мільярдах світлових років від Землі. Дослідження проводяться в рамках SETI - міжнародного проекту з пошуку позаземних цивілізацій.