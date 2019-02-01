Астронавт розповів, як з орбіти зателефонував у службу 911
Про це він розповів, коли повернувся на Землю з чергової місії, повідомляє "Укрінформ" з посиланням на американський журнал News Week.
"Куйперс пояснив, що, намагаючись зв'язатися з космічним центром NASA "Джонсон" у Г'юстоні, він пропустив цифру й випадково зателефонував у надзвичайну службу в США", - йдеться в публікації.
Як уточнив 60-річний астронавт, аби зв'язатися з центром у Г'юстоні з космосу, потрібно набрати спочатку "9" для виходу на зовнішню лінію зв'язку, а потім "011", щоб потрапити на міжнародну лінію. Однак зробити це в невагомості складніше, ніж сидячи у кріслі вдома.
"Я зробив помилку й наступного дня отримав повідомлення електронною поштою: чи телефонували ви в службу 911?"- розповів астронавт.
Він виконав уже дві космічні місії й загалом перебував на орбіті 203 дні. За його словами, з космосу досить легко зателефонувати на звичайні номери на Землі. Проте часом виникають технічні перешкоди, зокрема затримка сигналу. "Іноді люди вішали слухавку, бо думали, що я так нічого й не сказав. Тож згодом я почав говорити, щойно набравши останню цифру номера", - зауважив астронавт.
Нагадаємо, що Китай вперше випередив США у світовому заліку запуску ракет у космічний простір.
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