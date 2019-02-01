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Астронавт розповів, як з орбіти зателефонував у службу 911

Куйперс пояснив, що намагався зв'язатися з космічним центром NASA "Джонсон" у Г'юстоні
Голландський астронавт Андре Куйперс під час однієї з місій сплутав цифри, коли телефонував з орбіти, й випадково набрав номер американської служби порятунку 911.
Астронавт розповів, як з орбіти зателефонував у службу 911 Getty Images

Про це він розповів, коли повернувся на Землю з чергової місії, повідомляє "Укрінформ" з посиланням на американський журнал News Week.

"Куйперс пояснив, що, намагаючись зв'язатися з космічним центром NASA "Джонсон" у Г'юстоні, він пропустив цифру й випадково зателефонував у надзвичайну службу в США", - йдеться в публікації.

Як уточнив 60-річний астронавт, аби зв'язатися з центром у Г'юстоні з космосу, потрібно набрати спочатку "9" для виходу на зовнішню лінію зв'язку, а потім "011", щоб потрапити на міжнародну лінію. Однак зробити це в невагомості складніше, ніж сидячи у кріслі вдома.

"Я зробив помилку й наступного дня отримав повідомлення електронною поштою: чи телефонували ви в службу 911?"- розповів астронавт.

Він виконав уже дві космічні місії й загалом перебував на орбіті 203 дні. За його словами, з космосу досить легко зателефонувати на звичайні номери на Землі. Проте часом виникають технічні перешкоди, зокрема затримка сигналу. "Іноді люди вішали слухавку, бо думали, що я так нічого й не сказав. Тож згодом я почав говорити, щойно набравши останню цифру номера", - зауважив астронавт.

Нагадаємо, що Китай вперше випередив США у світовому заліку запуску ракет у космічний простір.


 

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02 01 2019 19:59
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