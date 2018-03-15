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Астронавт США передасть Житомиру прапор України, який він розгорнув на МКС

До України прибув американський астронавт Рендольф Брезник, аби надихнути українців на польоти у космос
Американський астронавт Ренді Брезнік передасть Житомирському музею прапор України, який він раніше розгорнув на Міжнародній космічній станції.
Астронавт США передасть Житомиру прапор України, який він розгорнув на МКС Фото: Громадське

"Житомирський музей матиме цей прапор, аби він там надихав молодь і вівідувачів. Щоб вони побачили, насільки багатий досвід України, пов’язаний із космосом….і щоб хтось пішов у цю професію", - сказав  астронавт на зустрічі у Києві, повідомляє Громадське.

Брезнік переконаний — людям потрібно крок за кроком освоювати космос.

"Чим мені так подобається Україна? Я мав щастя усиновити дитину з України. Тож ми вирішили взяти прапор у космос як знак вдячності і подяки", — додав американський астронавт.

Брезнік двічі бував за межами землі, і загалом 18 годин провів у відкритому космосі.   У 2008 році він із дружиною усиновили хлопчика із Дніпра. Заради цього ренді ризикував своїм першим польотом у космос.

 

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15 03 2018 20:45
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