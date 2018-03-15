Астронавт США передасть Житомиру прапор України, який він розгорнув на МКС
"Житомирський музей матиме цей прапор, аби він там надихав молодь і вівідувачів. Щоб вони побачили, насільки багатий досвід України, пов’язаний із космосом….і щоб хтось пішов у цю професію", - сказав астронавт на зустрічі у Києві, повідомляє Громадське.
Брезнік переконаний — людям потрібно крок за кроком освоювати космос.
"Чим мені так подобається Україна? Я мав щастя усиновити дитину з України. Тож ми вирішили взяти прапор у космос як знак вдячності і подяки", — додав американський астронавт.
Брезнік двічі бував за межами землі, і загалом 18 годин провів у відкритому космосі. У 2008 році він із дружиною усиновили хлопчика із Дніпра. Заради цього ренді ризикував своїм першим польотом у космос.
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