Астрономи зафіксували сигнали, які могли відправити інопланетяни
У ході дослідження вчені проаналізували дані, отримані під час спостереження за сімома червоними карликами за допомогою телескопа "Аресібо", повідомляє ZN.ua.
Вони помітили дивний радіосигнал, що повторювався, який виходив від зірки GJ 447 і не був схожий на жоден "земний" тип радіоперешкод або радіохвиль.
Як зараз припускають вчені, джерелом цього сигналу могли бути або якісь спалахи на поверхні GJ 447, або ж якісь процеси у відкритому космосі на шляху між червоним карликом і Землею.
Дослідники провели повторні спостереження за GJ 447 і сподіваються, що їм вдалося зібрати достатньо даних для того, щоб довести позаземну суть сигналу, або підтвердити, що його породили супутники на високій орбіті або якісь інші рукотворні об'єкти в навколоземному просторі.
Нагадаємо, що раніше зонд NASA передав на Землю фотографії Великої червоної плями Юпітера – буревію, який вирує вже щонайменше 187 років.
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