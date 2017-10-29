Атака на готель у Сомалі: 26 загиблих, шефа поліції і главу розвідки звільнили
Про це в неділю, 29 жовтня, повідомив речник міністерства національної безпеки Сомалі, пише DW. За його словами, в нападі брало участь шестеро осіб. Троє з нападників вбиті: двоє, включно із терористом-смертником, підірвали себе, а третього було застрелено під час перестрілки всередині готелю, на який терористи вчинили напад.
Як повідомляє "Голос Америки", угрупованням "Аш-Шабаб" взяло на себе відповідальність.
Шефа поліції і главу розвідки Сомалі звільнили.
Нагадаємо, напередодні терорист-смертник на автомобілі в'їхав у ворота готелю Naso Hablod Two і підірвав себе. Готель розташований неподалік від президентського палацу. Після цього, за даними поліції, до будівлі увірвалися озброєні люди у військовій формі. Між нападниками та правоохоронцями розпочалася стрілянина. За кілька хвилин після першого вибуху неподалік пролунав другий. Вибухнув автомобіль біля будівлі, в якій раніше засідав парламент.
Нагадаємо, 14 жовтня в Могадішо стався теракт, у якому загинули сотні людей і сотні були поранені. Терорист-смертник тоді підірвав начинений вибухівкою автомобіль на людному перехресті.
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