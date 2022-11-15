НОВИНИПопередньо в КМВА повідомили про збиття чотирьох ракет
Атака на столицю - в Києві два "прильоти"
Щонайменше два вибухи пролунали в Києві вдень 15 листопада. Проице повідомляє агенція Reuters. «Кияни, перебувайте в укриттях, наразі в столиці зафіксовано два вибухи! Інформація по жертвах та постраждалих уточнюється. Всі відповідні служби вже працюють. Попередньо збито 4 ракети!» – повідомила столична влада в Telegram. «росія відповідає на потужну промову Зеленського на G20 новим ракетним ударом. Хтось серйозно думає, що кремль хоче миру? кремль хоче послуху. Але врешті-решт терористи завжди програють», – написав у Twitter голова Офісу президента України Андрій Єрмак.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
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15 11 2022 16:20 МЕДІА
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