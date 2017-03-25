CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ Сирії в результаті авіаудару по в'язниці в провінції Ідліб, контрольованій повстанцями, загинули щонайменше 16 людей.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Атака на сирійську в'язницю: загинули 16 осіб
Серед загиблих ув'язнені і персонал в'язниці
Фото: Ilyas Akengin / AFP / Getty Images
Серед загиблих ув'язнені і двоє співробітників в'язниці. Частина загиблих були застрелені тюремниками, коли намагалися втекти з в'язниці після авіаудару. Про це пише Reuters з посиланням на базований у Великобританії Сирійський центр моніторингу прав людини.
Ідліб, важливе для повстанців місто, також контролюється джихадистськими угрупованнями. Місто часто піддається обстрілам з боку сирійської армії.
Нагадаємо, щонайменше 33 людини загинули в результаті авіаудару, завданого в понеділок, 20 березня, по школі, яка служила притулком для вимушених переселенців поблизу утримуваного бойовиками "Ісламської держави" сирійського міста Ракки.
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