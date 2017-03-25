Атака на сирійську в'язницю: загинули 16 осіб

У Сирії в результаті авіаудару по в'язниці в провінції Ідліб, контрольованій повстанцями, загинули щонайменше 16 людей.

Серед загиблих ув'язнені і двоє співробітників в'язниці. Частина загиблих були застрелені тюремниками, коли намагалися втекти з в'язниці після авіаудару. Про це пише Reuters з посиланням на базований у Великобританії Сирійський центр моніторингу прав людини.

Ідліб, важливе для повстанців місто, також контролюється джихадистськими угрупованнями. Місто часто піддається обстрілам з боку сирійської армії.

Нагадаємо, щонайменше 33 людини загинули в результаті авіаудару, завданого в понеділок, 20 березня, по школі, яка служила притулком для вимушених переселенців поблизу утримуваного бойовиками "Ісламської держави" сирійського міста Ракки.