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Атака російського бізнесу на МЕРТ загрожує обороноздатності України, - експерт

Під прикриттям нібито економічної конкуренції йдеться про загрозу з боку держави-агресора для нашої обороноздатності
Міністерство економічного розвитку та торгівлі України (МЕРТ) потрапило під інформаційну атаку після того, як запровадило обмеження для російського імпорту.
Атака російського бізнесу на МЕРТ загрожує обороноздатності України, - експерт Фото: 24tv.ua

За його словами, незважаючи на війну з Росією, "металургійне лобі в Україні прагне купувати російську сірчану кислоту. Імпортована кислота коштує дешево, бо є відходами виробництва в Росії та Білорусі. А Україна стала полігоном для утилізації цього екологічно небезпечного товару", заявив керівник компанії "Інфоіндустрія" Дмитро Гордейчук.

"Російські виробники та їхні українські партнери продовжують поповнювати бюджет Росії, тоді як вітчизняні потужності з виробництва кислоти опинились під загрозою повної зупинки. Росіяни розгорнули в Україні бурхливу піар-кампанію на захист своїх інтересів. До неї залучені і деякі українські чиновники – зокрема, з Антимонопольного комітету і Державної регуляторної служби. При цьому металургійне лобі поширює в ЗМІ апокаліптичні "страшилки" про нібито падіння економіки, аби виправдати бізнес із країною-агресором", - наголосив експерт.

"Більше того, почалась інформаційна атака на українське Міністерство економічного розвитку і торгівлі, яке стало на перепоні російському імпорту. МЕРТ відреагувало на звернення українських виробників про захист внутрішнього ринку та встановило квоти на імпорт кислоти впродовж трьох років", - нагадав Гордейчук.

Він вказав, що в умовах війни спроби російського бізнесу знищити українського виробника і поставити цілі галузі залежно від російського імпорту є небезпечними. Це прямо стосується обороноздатності нашої держави. Адже сірчана кислота необхідна для видобутку і збагачення уранової руди та виготовлення вибухівки та боєприпасів.

Експерт припустив, що це питання може бути винесене на розгляд Ради національної безпеки і оборони України, оскільки воно зачіпає нашу обороноздатність.

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10 07 2018 12:05
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