Атакуючи українські кораблі, катери РФ зіткнулися між собою, – радіоперехоплення
В переговорах брали участь підполковник Шарапов, капітан Басов, командир корабля, якого називають Михалич, і якийсь Шатохін, інформує "Українська правда".
В один з моментів Шатохін говорить Михаличу, що від керівництва російської прикордонної служби надійшла команда таранити українські кораблі.
З переговорів з'ясовується, що прикордонний сторожовий корабель "Дон" здійснив "навал" (атаку) на українське судно А947. Всього ж на той момент було скоєно два "навали" на українські кораблі - о 7:35 і 7:44.
Один з їхніх прикордонників скаржиться, що не може наздогнати український корабель, оскільки той занадто маневрений.
У відповідь йому радять "їб*шити нах*й" по українському кораблю, тому що в ситуації вже зацікавлений сам прем'єр Дмитро Медведєв. "Медведєв уже в такий паніці кричить. Таке відчуття, що там уже президент (Володимир Путін - УП) контролює всю цю х*ню", - говорить один з росіян.
Але прикордонник продовжує скаржитися, що нічого не виходить, оскільки українські моряки їх не підпускають, а зброя на борту "не фуричить".
Потім він заявляє, що під час спроб дістати український корабель сталося зіткнення російських катерів.
"У нас зіткнення з "Ізумрудом" серйозне", - зізнається російський прикордонник. "Між собою, чи що", - перепитує співрозмовник. "Так", - відповідає той.
Під час переговорів з'ясовується, що саме цей "Ізумруд" відкривав по українцям вогонь на ураження.
"Не можу вийти на "Ізумруд", там кіпіш сильний в ефірі. Там ці кричать, українці тонуть або що там з ними відбувається", - розповідає росіянин.
Нагадаємо, що через військову агресію Росії проти України в Азовському морі Рада національної безпеки і оборони запропонувала Президенту Петру Порошенкові ввести воєнний стан на 60 діб. Президент це рішення підтримав без загальної мобілізації і обмеження конституційних прав і свобод громадян.
Росія повідомила, що постраждалі в Керченській протоці українські військові знаходяться в стабільному стані і почувають себе прекрасно.
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