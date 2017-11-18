АТБ продав свої магазини в Криму

Український рітейлер АТБ продав свою кримську роздрібну мережу "Продукти біля будинку".

Компанія не працює в Криму з весни 2014 року, її магазини були здані в оренду. Але влітку 2017 року "Продукти біля будинку" змінили власника, кінцевим беніфіціаром виявився офшор з Маршаллових островів Astrid Finance Inc, повідомляє "Коммерсант".

Видання пише, що магазини викупили структури російської сільськогосподарської компанії Агрокомплекс ім. Ткачова, яка належить родині голови Мінсільгоспу РФ Олександра Ткачова. Агрокомплекс ім. Ткачова сьогодні управляє приблизно 600 магазинами в Краснодарському і Ставропольському краях Ростовської області й Адигеї.

У "Продуктів біля будинку" більш як 60 магазинів у Криму, в основному в Севастополі, Сімферополі та Ялті. Це лідер роздрібного ринку Криму, але його частка - менш як 4%.

"АТБ-маркет" - українська компанія, що спеціалізується на роздрібній торгівлі. Заснована в 1993 році. Компанія належить в рівних частках трьом дніпропетровським бізнесменам: засновникам групи "Агротехбізнес" Геннадію Буткевичу, Євгену Єрмакову, Віктору Карачуну.

Нагадаємо, що Ашан Рітейл Україна підписав угоду з українським дистриб’ютором Караван щодо викупу його активів.