Atlantic Council: Путін недооцінив українців, коли захопив частину Донбасу

Гібридна війна Росії проти України триває вже четвертий рік, хоча були часи, коли мало хто вірив у її здатність протриматися чотири тижні. Майже безкровна окупація Криму російськими військами змусила спостерігачів повірити, що Україна беззахисна і залежить від милості Москви.

Ця точка зору була поширена і в самій Москві, де багато агресивно налаштованих осіб почали говорити навіть про святкування травневих свят у Києві, повідомляє DT.ua, посилаючись на статтю Пітера Дікінсона для Atlantic Council. Експерт додав, що зрозуміти таку зухвалість в той час можна було.

Оскільки Україна ще не отямилася від потрясінь революції, яка призвела до повалення режиму Віктора Януковича. Перехідній владі бракувало конституційної легітимності і вона не могла ризикувати військовим протистоянням з РФ. Таким чином, вікно можливостей для встановлення влади Москви в Україні було очевидним. Натхненний успіхом з анексією Криму Володимир Путін вирішив підняти ставки і піти на найбільший ризик у своїй політичній кар'єрі.

Впродовж кількох тижнів шанси України на виживання як незалежної країни, здавалося, скорочувалися. Але російського маршу до Дніпра так і не сталося. Проросійські заворушення на півдні і сході України були придушені. І Кремлю довелося обмежитися невеличким плацдармом в Донецькій і Луганській області. Три роки минуло з того часу, а Москва досі "лишається у тому ж болоті, яке вона сама створила". На думку автора, проблема в тому, що автори російських планів недоооцінили оборонні можливості України. На той час в неї було лише 6 тисяч боєздатних військ, які б не змогли захистити країну. Але Москва не врахувала хвилю патріотичного духу українців, який поширився по всій Україні через російську гібридну війну.

Тисячі добровольців взяли зброю в руки і допомогли зупинити наступ російських сил. За ними стояла армія волонтерів, яка забезпечувала імпровізовану логістичну підтримку, передаючу на передову все: від їжі до уніформ і амуніції.

"Це військове чудо врятувало Україну і поставило Кремль в нинішнє скрутне становище", - йдеться в статті.

На думку автора, не дивно, що Росія так прорахувалася. З часів розпаду СРСР політика Кремля щодо України диктувалася отруйною і згубною сумішшю колоніальної поблажливості і схильності видавати бажане за дійсне. Цей підхід посилився з приходом Путіна до влади. Він відкрито демонстрував бажання відновити російську гегемонію на території колишньої Радянської імперії. В 2008 році під час зустрічі з президентом США Джорджем Бушем-молодшим він сказав, що Україна - "це навіть не країна". Впродовж останніх років він також постійно наполягав, що росіяни і українці - це "один народ". Ці переконання не обмежуються лише найвищими ешелонами в Кремлі. Багато громадян Росії досі не можуть змиритися з українською незалежністю, вважаючи її важливим компонентом "Російського світу" з центром у Москві. З появою нового покоління в Україні без досвіду життя у СРСР російські політики почали постійно заперечувати зростання важливості української ідентичності.

Вони називали дві революції в Україні результатом західного впливу, нівелюючи роль мільйонів простих українців. Ці зручні вигадки привели Росію до нищівних прорахунків у кампанії зі створення так званої "Новоросії". Хибні російські уявлення про Україну говорили, що війська Кремля повинні були зустріти теплий прийом. А коли це виявилося не так, Росія почала звинувачувати міфічних "фашистів", агентів ЦРУ і інших міжнародних "лиходіїв".

"Насправді ж Кремль не зміг оцінити силу українського національного духу, особливо серед мільйонів російськомовних жителів країни без української етнічної спадщини. Ця помилка стала прямим результатом десятиліть російських заперечень щодо України", - йдеться в статті.

Автор додає, що гібридна атака Путіна мала на меті демонтаж української незалежності. Натомість вона закріпила Україну на мапі Європи після століть у російській тіні.

Раніше Пітер Дікінсон писав у статті для Atlantic Council, що Путін став заручником власної гібридної війни проти України. Спроба розколоти сусідню країну провалилася. Але завершити війну в Донбасі російський президент просто так не може, оскільки тоді світ дізнається про російські воєнні злочини. Раніше на сторінках Foreign Policy старший директор Penn Biden Center for Diplomacy and Global Engagement, колишній заступник міністра оборони США і екс-радник віце-президента Джозефа Байдена з зовнішньої політики Майкл Карпентер писав, що США за допомогою шести кроків можуть зупинитиПутіна в Україні. Експерт радить новій адміністрації у Вашингтоні продовжувати роботу над зміцненням здатності української армії захищатися. Зокрема, програма підготовки українських військових повинна продовжитись. А крім того, США повинні передати ЗСУ оборонну летальну зброю включно з протитанковими ракетами і контрбатарейними радарами з системами контролю вогню.

Нагадаємо, що політичний експерт Стефан Бланк на сторінках видання Atlantic council висловив думку, що нещодавні дії Росії вказують на можливість нової стадії російського вторгнення в Україну і не виключають вторгнення у Білорусь, Прибалтику та на Кавказ. За його словами, свідченням таких планів Москви автор вважає створення у 2016 році 25 дивізій та 15 бригад. Водночас кількість особового складу зросла тільки на 10 тисяч осіб. Це відповідає радянській моделі, коли основна частина солдат призивалася під час масової мобілізації.