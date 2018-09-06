Atlantic Council: Анексія Криму Росією і війна на Донбасі обійшлися Україні у $100 млрд

Україна втратила не менше $100 млрд через російську агресію у Криму і Донбасі. Росія також зазнала значних економічних втрат: не менше $2 млрд кожного року йде на утримання Криму.

У дослідженні аналітичного центру Atlantic Council, яке було презентовано в "Кризовому Українському медіа-центрі" йдеться, що після анексії Криму Україна втратила 1,4 млн га землі, які оцінюються у понад $1,8 млрд.

Крім того, українські банки втратили свої активи, які залишилися у банківських відділеннях - а це від $1,7 до $1,9 млрд. Також, Росія конфіскувала "Крименерго", тобто від цих дій Україна втратила ще $1 млрд.

На Донбасі в ході багаторічних бойових дій була зруйнована левова частина інфраструктури. У дослідженні експерти оцінили збитки від війни в Донбасі у $9,5 млрд.

А після зменшення частки торгівлі з Росією Україна втратила ще $14 млрд.

Росія також зазнала економічних втрат. Зокрема, РФ щорічно витрачає близько $2 млрд на утримання захопленого Криму, а військові витрати Росії останнім часом виросли до 5,3% ВВП.

Експерти Atlantic Council наголошують, що українські компанії та фізичні особи, які втратили свої активи в результаті агресії РФ, мають право і повинні неодмінно подавати позови до міжнародних судів із вимогою компенсацій від Кремля.

Раніше, експерт аналітичного центру Atlantic Council зазначив, що на основі рішення гаазького суду українські інвестори зможуть через європейські суди взятися за стягнення збитків. Якщо Росія не виплатить компансації, українці мають право стягувати державну власність РФ фактично будь-де у світі.

Ще влітку 2017 року, коли Постійний третейський суд у Гаазі підтвердив свою юрисдикцію по справах про майнові відносини в окупованому Криму, Кремль спробував заперечити і поставити під сумнів цей факт, однак, не досягнувши успіху в цьому, почав просто ігнорувати розгляд справи. А після винесеного вироку на користь української сторони, у Росії заявили, що не вважають себе учасником цього процесу.