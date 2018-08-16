"Атлетіко" здолав "Реал" і завоював Суперкубок УЄФА

"Атлетіко" – єдиний клуб, який виграв три перші свої Суперкубки УЄФА

У фіналі Суперкубку УЄФА зійшлися дві мадридські команди - "Атлетіко" та "Реал". Перемогу з рахунком 4:2 святкували "матрацники".

Уже на першій хвилині підопічні Дієго Сіміоне відкрили рахунок - Дієго Коста з гострого кута зумів "прошити" Кейлора Наваса. Однак переможці останніх трьох розіграшів Ліги чемпіонів відігратися ще в першому таймі: Гарет Бейл зробив навіс у штрафний майданчик "Атлетіко", який замкнув ударом головою Карім Бензема.

По перерві "Реал" вийшов уперед. За гру рукою Хуанфрана у своїй штрафній арбітр Шимон Марчиняк призначив пенальті. Серхіо Рамос без проблем переграв Яна Облака.



Фото: facebook.com/ChampionsLeague

Однак "матрацники" під завісу гри відігралися. Коста оформив дубль, заштовхавши шкіряного у ворота "вершкових".



Фото: facebook.com/ChampionsLeague

Таким чином командам довелося провести два додаткові тайми по 15 хвилин. У першій п'ятнадцятихвилинці гравці "Атлетіко" зуміли двічі відзначитися. Спершу Сауль Ньїгес потужним ударом злету не залишив шансів Навасу. Згодом Коке більярдним ударом збільшив перевагу переможців Ліги Європи.



Фото: facebook.com/ChampionsLeague

Що цікаво, "Атлетіко" – єдиний клуб, який виграв три перші свої Суперкубки УЄФА. Водночас "Реал" втратив серію з 13 переможних міжнародних фіналів поспіль.

Нагадаємо, що мадридський "Реал" здолав англійський "Ліверпуль" у фіналі Ліги чемпіонів. "Атлетіко" ж у фіналі Ліги Європи перемогло "Марсель".