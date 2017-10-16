АТО: 12 обстрілів від опівночі, бойовики зосередили вогонь на Донецькому напрямку
Про це повідомляє прес-центр штабу АТО станом на 18:00.
З гранатометів різних видів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї незаконні збройні формування двічі били по захисниках Авдіївки та шахти Бутівка. Також двічі під вогонь стрілецької зброї окупантів потрапили позиції сил АТО біля Кам’янки. А неподалік Артемового проросійські найманці випустили 4 міни калібру 82 міліметри.
Крім того, близько 14.00 і майже упродовж години бойовики били з міномету в районі Артемового, де взагалі немає укріплень української армії.
На Приморському напрямку з протитанкового гранатомету бойовики обстріляли підступи до Старогнатівки. А стрілецьку зброю застосовували неподалік Водяного і Павлополя.
На Луганському напрямку під вогнем великокаліберних кулеметів опинились опорні пункти української армії на околицях Новоолександрівки.
"На більшість провокацій противника сили АТО відповідали вогнем із піхотного озброєння, не забороненого мирними домовленостями", – підсумували в прес-центрі штабу.
Нагадаємо, бойовики НЗФ у понеділок, 16 жовтня, обстріляли місто Залізне (7 км від Торецька), у результаті чого було поранено 48-річну жінку.
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