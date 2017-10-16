АТО: 12 обстрілів від опівночі, бойовики зосередили вогонь на Донецькому напрямку

Бойовики в зоні проведення АТО 12 разів порушували перемир'я від початку доби 16 жовтня.

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО станом на 18:00.

З гранатометів різних видів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї незаконні збройні формування двічі били по захисниках Авдіївки та шахти Бутівка. Також двічі під вогонь стрілецької зброї окупантів потрапили позиції сил АТО біля Кам’янки. А неподалік Артемового проросійські найманці випустили 4 міни калібру 82 міліметри.

Крім того, близько 14.00 і майже упродовж години бойовики били з міномету в районі Артемового, де взагалі немає укріплень української армії.

На Приморському напрямку з протитанкового гранатомету бойовики обстріляли підступи до Старогнатівки. А стрілецьку зброю застосовували неподалік Водяного і Павлополя.

На Луганському напрямку під вогнем великокаліберних кулеметів опинились опорні пункти української армії на околицях Новоолександрівки.

"На більшість провокацій противника сили АТО відповідали вогнем із піхотного озброєння, не забороненого мирними домовленостями", – підсумували в прес-центрі штабу.

Нагадаємо, бойовики НЗФ у понеділок, 16 жовтня, обстріляли місто Залізне (7 км від Торецька), у результаті чого було поранено 48-річну жінку.