АТО: 15 обстрілів, ЗСУ дев'ять разів відкривали вогонь у відповідь
У цілому російсько-окупаційні угруповання зменшили кількість обстрілів, проте й надалі основна активність ворога фіксується на Донецькому напрямку.
Так, увечері бойовики двічі упродовж декількох годин били з великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї по укріпленнях українських військ неподалік шахти Бутівка. Починаючи з 19 години і майже до опівночі противник із різних видів гранатометів та кулеметів обстрілював оборонців Авдіївки. З цієї ж зброї окупанти вели вогонь у районі Верхньоторецького, - повідомляє прес-центр штабу АТО.
На Приморському напрямку проросійські найманці, увечері двічі застосовували автоматичні і протитанкові гранатомети на підступах до Водяного. Також під ворожим вогнем з великокаліберних кулеметів опинились захисники Гнутового.
На Луганському напрямку зафіксований лише один обстріл. Близько 20 години бойовики били з гранатомету і стрілецької зброї по опорних пунктах української армії біля Щастя.
Як зазначається, Збройні Сили України дев'ять разів вогнем із піхотного озброєння примушували противника дотримуватися перемир’я.
Нагадаємо, минулої доюи в зоні проведення антитерористичної операції з початку доби бойовики п'ять разів порушували режим припинення вогню, використовуючи стрілецьку зброю.
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