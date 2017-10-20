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АТО: 15 обстрілів, ЗСУ дев'ять разів відкривали вогонь у відповідь

Російсько-окупаційні угруповання зменшили кількість обстрілів
Загалом за минулу добу незаконні збройні формування 15 разів порушили режим тиші. Унаслідок бойових дій втрат серед військовослужбовців сил АТО немає.
АТО: 15 обстрілів, ЗСУ дев Фото: afp.com

У цілому російсько-окупаційні угруповання зменшили кількість обстрілів, проте й надалі основна активність ворога фіксується на Донецькому напрямку. 

Так, увечері бойовики двічі упродовж декількох годин били з великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї по укріпленнях українських військ неподалік шахти Бутівка. Починаючи з 19 години і майже до опівночі противник із різних видів гранатометів та кулеметів обстрілював оборонців Авдіївки. З цієї ж зброї окупанти вели вогонь у районі Верхньоторецького, - повідомляє прес-центр штабу АТО.

На Приморському напрямку проросійські найманці, увечері двічі застосовували автоматичні і протитанкові гранатомети на підступах до Водяного. Також під ворожим вогнем з великокаліберних кулеметів опинились захисники Гнутового. 

На Луганському напрямку зафіксований лише один обстріл. Близько 20 години бойовики били з гранатомету і стрілецької зброї по опорних пунктах української армії біля Щастя. 

Як зазначається, Збройні Сили України дев'ять разів вогнем із піхотного озброєння примушували противника дотримуватися перемир’я.

Нагадаємо, минулої доюи в зоні проведення антитерористичної операції з початку доби бойовики п'ять разів порушували режим припинення вогню, використовуючи стрілецьку зброю.

 
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20 10 2017 08:46
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