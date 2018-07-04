АТО: 17 обстрілів позицій ЗСУ від опівночі, один український військовий поранений

Штаб АТО зафіксував 17 обстрілів з боку бойовиків від початку доби 7 квітня. Один український військовий отримав поранення внаслідок обстрілів.

"Режим повного припинення вогню на період Великодніх свят бойовиками російсько-окупаційних військ й надалі не дотримується. Від початку доби противник здійснив 17 обстрілів українських опорних пунктів. Унаслідок ворожих обстрілів один захисник України отримав поранення. Нашого воїна доправлено до лікувального закладу та надано необхідну медичну допомогу", – повідомляють у прес-центрі штабу АТО станом на 18:00.

На Донецькому напрямку з гранатометів незаконні збройні формування обстріляли укріплення ЗСУ поблизу Авдіївки та Водяного, а з великокаліберних кулеметів – позиції оборонців Гнутового. Крім цього, протитанковий ракетний комплекс окупанти застосували в районі Талаківки, а неподалік Широкиного, Славного та Павлополя – вели снайперський вогонь. Також під обстріли зі стрілецької зброї потрапили захисники Авдіївки, Водяного, Славного та Павлополя.

На Луганському напрямку з ручних протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів бойовики відкривали вогонь по опорних пунктах українських військових під Луганським.

Нагадаємо, бойовики підстрелили жінку біля блок-посту "Оленівка".

Підрозділи Міністерства внутрішніх справ готуються до деокупації Донбасу.