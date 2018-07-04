Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

АТО: 17 обстрілів позицій ЗСУ від опівночі, один український військовий поранений

Сепаратисти стріляли з гранатометів, великокаліберних кулеметів, працювали снайпери
Штаб АТО зафіксував 17 обстрілів з боку бойовиків від початку доби 7 квітня. Один український військовий отримав поранення внаслідок обстрілів.
АТО: 17 обстрілів позицій ЗСУ від опівночі, один український військовий поранений Фото: google.com

"Режим повного припинення вогню на період Великодніх свят бойовиками російсько-окупаційних військ й надалі не дотримується. Від початку доби противник здійснив 17 обстрілів українських опорних пунктів. Унаслідок ворожих обстрілів один захисник України отримав поранення. Нашого воїна доправлено до лікувального закладу та надано необхідну медичну допомогу", – повідомляють у прес-центрі штабу АТО станом на 18:00.

На Донецькому напрямку з гранатометів незаконні збройні формування обстріляли укріплення ЗСУ поблизу Авдіївки та Водяного, а з великокаліберних кулеметів – позиції оборонців Гнутового. Крім цього, протитанковий ракетний комплекс окупанти застосували в районі Талаківки, а неподалік Широкиного, Славного та Павлополя – вели снайперський вогонь. Також під обстріли зі стрілецької зброї потрапили захисники Авдіївки, Водяного, Славного та Павлополя.

На Луганському напрямку з ручних протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів бойовики відкривали вогонь по опорних пунктах українських військових під Луганським.

Нагадаємо, бойовики підстрелили жінку біля блок-посту "Оленівка".

Підрозділи Міністерства внутрішніх справ готуються до деокупації Донбасу.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

07 04 2018 18:40
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
Олександр Матяш про ветеранський бізнес: Хочу, щоб напис "made in Ukraine" був гарантією якості

Олександр Матяш про ветеранський бізнес: Хочу, щоб напис "made in Ukraine" був гарантією якості

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.