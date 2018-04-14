АТО: 28 обстрілів позицій ЗСУ за день, один український військовий поранений
"У першу половину доби режим повного припинення вогню бойовиками російсько-окупаційних військ не дотримувався. Станом на 18:00 зафіксовано 28 обстрілів українських опорних пунктів. Внаслідок виконання бойових завдань один український воїн зазнав поранення. Його доправлено до лікувального закладу та надано необхідну медичну допомогу", – повідомляють у прес-центрі штабу АТО.
На Донецькому напрямку, за інформацією штабу, із забороненої Мінськими угодами 122 мм артилерії обстріляні захисники Широкиного, з гранатометів та великокаліберних кулеметів – оборонці Мар'їнки, Кам’янки та Лебединського, з озброєння БМП – захисники Новотроїцького, а з великокаліберних кулеметів – укріплення ЗСУ під Павлополем, Гнутовим та Новотроїцьким. Крім цього, оборонці Авдіївки обстріляні з гранатометів різних систем та зенітної установки. Також під вогонь зі стрілецької зброї потрапили опорні пункти сил АТО в районі Широкиного, Новомихайлівки, Кам'янки та Павлополя, а поблизу Водяного, Шахти «Бутівка» і Талаківки вівся снайперський вогонь.
На Луганському напрямку із заборонених 120 мм мінометів незаконні збройні формування відкривали вогонь по оборонцях Зайцевого та Луганського. Крім цього, міномети калібру 82 мм бойовики тричі застосували під Луганським, а захисників Троїцького – обстріляли з великокаліберних кулеметів.
Нагадаємо, президент України Петро Порошенко анонсував перетворення антитерористичної операції на операцію Об'єднаних сил 30 квітня поточного року.
За словами секретаря Ради національної безпеки і оборони України Олександра Турчинова, створення Об'єднаного оперативного штабу замість штабу Антитерористичної операції на Донбасі не виключає проведення точкових контртерористичних операцій.
За минулу добу, 13 квітня, російсько-окупаційні війська 43 рази обстріляли позицій Збройних Сил України.
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