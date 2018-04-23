Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

АТО: 30 обстрілів, бойовики застосували міномети і гранатомети

Постраждалих немає
За минулу добу бойовики 30 разів обстріляли позиції ЗСУ – постраждалих немає.
АТО: 30 обстрілів, бойовики застосували міномети і гранатомети Фото: EPA/UPG

Про це у Facebook повідомляє прес-центр штабу АТО.

"На Луганському напрямку із заборонених 120 мм мінометів агресор вів вогонь по наших укріпленнях поблизу Новгородського та Луганського", – йдеться у звіті.

Під Новогородським, Новоселівкою і Троїцьким бойовики застосували 82 мм міномети, гранатомети різних систем – в районі Троїцького, Луганського та Новоселівки.

Великокаліберні кулемети – по оборонцях Луганського і Троїцького, озброєння БМП та стрілецьку зброю – по українських позиціях під Новгородським.

"На Донецькому напрямку з 82 мм мінометів, гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї агресор вів вогонь по наших укріпленнях поблизу Талаківки", – підкреслили у штабі.

Також гранатомети різних систем та стрілецьку зброю бойовики застосували по оборонцях Авдіївки, Шахти "Бутівка", Мар’їнки та Водяного, великокаліберні кулемети – під Павлополем, Гнутовим, Красногорівкою та Широкиним,  стрілецьку зброю – неподалік Кам’янки.

По позиціях ЗСУ в районі Павлополя та Новотроїцького вівся снайперський вогонь.

Крім цього, у штабі АТО спростовують звинувачення ЗСУ в обстрілі цивільного населення.

"Штаб заявляє, що подібні повідомлення окупаційних ЗМІ є черговою провокацією, інсценованою ватажками російсько-окупаційних військ.

Як і раніше, сили АТО продовжують дотримуватись Мінських домовленостей та режиму припинення вогню по всій лінії розмежування сторін", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, минулої доби російсько-окупаційні війська 47 разів обстріляли позиції сил АТО, застосовуючи заборонену Мінськими угодами зброю. Один боєць ЗСУ загинув.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

23 04 2018 07:18
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
"Veterano service": як волонтерка допомагає початківцям бізнесменам, які пройшли війну

"Veterano service": як волонтерка допомагає початківцям бізнесменам, які пройшли війну

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.