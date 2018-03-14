ПОЛІТИКА НОВИНИЗа минулу добу, 13 березня, бойовики 4 рази порушили режим тиші – 1 боєць ЗСУ отримав травму.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
АТО: 4 обстріли, бойовики застосували міномети і кулемети
Зі стрілецької зброї обстріляні захисники шахти Бутівка
Фото: EPA/UPG
Про це у Facebook повідомляє прес-центр штабу АТО.
На Луганському напрямку по укріпленнях неподалік населеного пункту Луганське противник застосував гранатомети та великокаліберні кулемети, по позиціях поруч з Артемовим – гранатомети і стрілецьку зброю", – йдеться у звіті.
На Донецькому напрямку окупанти вели вогонь з 82 мм мінометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї по опорних пунктах сил АТО біля Пісків.
Зі стрілецької зброї обстріляні захисники шахти Бутівка.
Нагадаємо, минулої доби двоє українських військовослужбовців зазнали поранень на Донбасі.
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14 03 2018 07:42 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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