АТО: 63 обстріли, п'ятеро українських військових отримали поранення
На приморському напрямку бойовики стріляли поблизу Павлополя, Гнутового, неподалік Мар'їнки.
З мінометів калібру 82-мм, озброєння БМП, протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї бандформування били по морпіхах у Водяному, а з озброєння БМП, гранатометів різних систем і кулеметів великих калібрів вели вогонь по українських позиціях біля Красногорівки, - повідомляє прес-центр штабу АТО.
Позиції сил АТО під Широкиним і Богданівкою ворог обстрілював зі стрілецької зброї, а опорні пункти неподалік Новогригорівки - з великокаліберних кулеметів. Гранатомети і стрілецьку зброю застосовували по позиціях сил АТО поруч з Новотроїцьким та Лебединським. В районі Водяного працювали снайпери бойовиків.
На донецькому напрямку під вогнем незаконних збройних формувань опинилися позиції української армії неподалік Верхньоторецького, Луганського, Пісків. З мінометів, гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї противник бив по захисниках Авдіївки і Троїцького, Зайцевого та Кам'янки.
На Луганському напрямку епіцентром протистояння залишається Кримське, Новозванівка, Новоолександрівка та Троїцьке. Також зі стрілецької зброї і гранатометів різних систем бойовики обстріляли українські опорні пункти в районі Донця і Жовтого.
Зазначимо, на окупованому проросійськими бойовиками Донбасі на цей момент перебуває до 4 тис. російських військових, без урахування найманців, які воюють за гроші.
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