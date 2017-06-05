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АТО: 63 обстріли, п'ятеро українських військових отримали поранення

На Приморському напрямку бойовики стріляли поблизу Павлополя, Гнутового, неподалік Мар'їнки
З початку доби бойовики 63 рази відкривали вогонь по опорних пунктах ЗСУ. П'ятеро українських військовослужбовців отримали поранення.
АТО: 63 обстріли, п Фото: EPA/UPG

На приморському напрямку бойовики стріляли поблизу Павлополя, Гнутового, неподалік Мар'їнки.

З мінометів калібру 82-мм, озброєння БМП, протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї бандформування били по морпіхах у Водяному, а з озброєння БМП, гранатометів різних систем і кулеметів великих калібрів вели вогонь по українських позиціях біля Красногорівки, -  повідомляє прес-центр штабу АТО. 

Позиції сил АТО під Широкиним і Богданівкою ворог обстрілював зі стрілецької зброї, а опорні пункти неподалік Новогригорівки - з великокаліберних кулеметів. Гранатомети і стрілецьку зброю застосовували по позиціях сил АТО поруч з Новотроїцьким та Лебединським. В районі Водяного працювали снайпери бойовиків.

На донецькому напрямку під вогнем незаконних збройних формувань опинилися позиції української армії неподалік Верхньоторецького, Луганського, Пісків. З мінометів, гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї противник бив по захисниках Авдіївки і Троїцького, Зайцевого та Кам'янки.

На Луганському напрямку епіцентром протистояння залишається Кримське, Новозванівка, Новоолександрівка та Троїцьке. Також зі стрілецької зброї і гранатометів різних систем бойовики обстріляли українські опорні пункти в районі Донця і Жовтого.

Зазначимо, на окупованому проросійськими бойовиками Донбасі на цей момент перебуває до 4 тис. російських військових, без урахування найманців, які воюють за гроші.

 
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06 05 2017 10:20
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