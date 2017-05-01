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АТО: бойовики 14 разів обстріляли сили ЗСУ на Донбасі

Поранено одного бійця АТО
Протягом дня бойовики продовжили обстрілювати позиції українських військовослужбовців у зоні проведення антитерористичної операції на Донбасі на всіх напрямках.
АТО: бойовики 14 разів обстріляли сили ЗСУ на Донбасі Фото:glavcom.ua

На Луганському напрямку зі 120-міліметрових мінометів і гранатометів різних систем терористи били по Новозванівці, з гранатометів - по Талаківці, а по Новотроїцькому вів вогонь снайпер, - повідомляє прес-центр АТО у Facebook.

На Маріупольському напрямку з гранатометів і стрілецької зброї обстріляли позиції ЗСУ в районі Павлополя, Мар'їнки, Водяного та Новотроїцького.

На Донецькому напрямку зі 152-міліметрової артилерії бойовики обстріляли позиції бійців АТО в районі Троїцького, а з гранатометів і стрілецької зброї били по Луганському та Авдіївці.

"Всього зафіксовано 14 обстрілів", - уточнили в штабі.

Нагадаємо, за мину добу, 5 січня в зоні проведення антитерористичної операції один український військовослужбовець зазнав поранень, кількість обстрілів зросла до 52, що є рекордним показником у новому 2017 році.

Нагадаємо, що російсько-окупаційні війська із забороненого озброєння здійснили обстріли позицій ЗСУ на всіх напрямках.

Окрім того, Спеціальна моніторингова місія Організації з безпеки та співробітництві в Європі 3 січня зафіксувала 70 вибухів у Донецькій області й 2 – у Луганській.

Раніше міністр оборони Степан Полторак заявив, що на Донбасі знаходиться близько 40 тисяч членів незаконних збройних формувань, серед них п'ять тисяч - військові регулярної армії РФ.

 

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05 01 2017 19:30
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