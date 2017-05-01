АТО: бойовики 14 разів обстріляли сили ЗСУ на Донбасі

Протягом дня бойовики продовжили обстрілювати позиції українських військовослужбовців у зоні проведення антитерористичної операції на Донбасі на всіх напрямках.

На Луганському напрямку зі 120-міліметрових мінометів і гранатометів різних систем терористи били по Новозванівці, з гранатометів - по Талаківці, а по Новотроїцькому вів вогонь снайпер, - повідомляє прес-центр АТО у Facebook.

На Маріупольському напрямку з гранатометів і стрілецької зброї обстріляли позиції ЗСУ в районі Павлополя, Мар'їнки, Водяного та Новотроїцького.

На Донецькому напрямку зі 152-міліметрової артилерії бойовики обстріляли позиції бійців АТО в районі Троїцького, а з гранатометів і стрілецької зброї били по Луганському та Авдіївці.

"Всього зафіксовано 14 обстрілів", - уточнили в штабі.

Нагадаємо, за мину добу, 5 січня в зоні проведення антитерористичної операції один український військовослужбовець зазнав поранень, кількість обстрілів зросла до 52, що є рекордним показником у новому 2017 році.