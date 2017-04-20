АТО: бойовики 22 рази відкривали вогонь, чотирьох українських бійців поранено

Проросійські бойовики на Донбасі за станом на 18:00 четверга 22 рази відкривали вогонь в напрямку позицій українських військових, поранення отримали четверо бійців.

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.

Як повідомляється, на приморському напрямку з мінометів, гранатометів, кулеметів і стрілецької зброї ворог стріляв у районах населених пунктів Мар'їнка, Павлопіль, Водяне, Чермалик, Красногорівка, Новоселівка-2.

"На донецькому напрямку, по позиціях поблизу Авдіївки ворог застосовував 82-мм міномети, кулемети великого калібру і стрілецьку зброю. По опорних пунктах поблизу шахти "Бутівка" стріляв з танка і з мінометів калібру 82-мм Позиції в районах населених пунктів Кам'янка, Майорськ, Зайцеве і Піски ворог обстрілював з гранатометів різних систем, кулеметів великого калібру і стрілецької зброї. За захисникам Досвідченого вів вогонь з великокаліберних кулеметів", - наголошується в повідомленні.

Луганське напрямок ворог також піддавав обстрілу: з 82-мм мінометів і автоматичних гранатометів вогонь вівся по позиціях ЗСУ в районі Катеринівки, поблизу н. п. Донець - з гранатометів і стрілецької зброї.

Нагадаємо, з початку війни унаслідок підриву на мінах та через необережне поводження з боєприпасами загинуло 42 дитини, ще 109 отримали поранення.