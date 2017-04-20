АТО: бойовики 22 рази відкривали вогонь, чотирьох українських бійців поранено
Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.
Як повідомляється, на приморському напрямку з мінометів, гранатометів, кулеметів і стрілецької зброї ворог стріляв у районах населених пунктів Мар'їнка, Павлопіль, Водяне, Чермалик, Красногорівка, Новоселівка-2.
"На донецькому напрямку, по позиціях поблизу Авдіївки ворог застосовував 82-мм міномети, кулемети великого калібру і стрілецьку зброю. По опорних пунктах поблизу шахти "Бутівка" стріляв з танка і з мінометів калібру 82-мм Позиції в районах населених пунктів Кам'янка, Майорськ, Зайцеве і Піски ворог обстрілював з гранатометів різних систем, кулеметів великого калібру і стрілецької зброї. За захисникам Досвідченого вів вогонь з великокаліберних кулеметів", - наголошується в повідомленні.
Луганське напрямок ворог також піддавав обстрілу: з 82-мм мінометів і автоматичних гранатометів вогонь вівся по позиціях ЗСУ в районі Катеринівки, поблизу н. п. Донець - з гранатометів і стрілецької зброї.
Нагадаємо, з початку війни унаслідок підриву на мінах та через необережне поводження з боєприпасами загинуло 42 дитини, ще 109 отримали поранення.
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