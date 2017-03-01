АТО: бойовики 23 рази обстрілювали позиції ЗСУ, одного військовослужбовця поранено, - штаб
"Загалом, станом на 18:00 відбулося 23 обстріли. Одного нашого військовослужбовця поранено", - повідомив прес-центр штабу АТО на своїй сторінці у Facebook.
При цьому уточнюється, що на маріупольському напрямку з озброєння БМП та гранатометів бойовики неодноразово вели вогонь по Широкиному, Павлополю, Мар’їнці та Водяному. По Широкиному та Талаківці також вогонь вели снайпери.
Із гранатометів та стрілецької зброї ворог бив по Новозванівці, що на луганському напрямку.
На донецькому напрямку з 82-міліметрових мінометів бойовики обстріляли Луганське, а зі стрілецької зброї - Зайцеве та Луганське.
Упродовж минулої доби окупанти 32 рази обстріляли позиції ЗСУ на Донбасі.
Нагадаємо, що минулої доби окупанти, застосовуючи ПТРК, міномети, гранатомети, озброєння БМП і стрілецьку зброю, продовжили вести вогонь по позиціях ЗСУ на всіх напрямках.
Окрім того, бойовики на Донбасі вночі 3 січня обстріляли з гранатометів село Павлопіль Волноваського району Донецької області.
Відзначимо, що другого січня двоє військовослужбовців Збройних сил України загинули в зоні проведення АТО. Ще двоє отримали поранення в результаті порушення правил поводження зі зброєю в одній з військових частин поблизу Мар'їнки.
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