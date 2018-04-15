АТО: бойовики 24 рази обстріляли позиції ЗСУ

Штаб АТО зафіксував 24 обстріли позицій Збройних Сил України на Донбасі від початку доби 15 квітня.

"Від початку доби російсько-окупаційні війська здійснили 24 обстріли українських опорних пунктів. Агресор продовжує застосовувати заборонене Мінськими угодами озброєння. Унаслідок ворожих обстрілів жоден український воїн не постраждав", – повідомляють у прес-центрі штабу АТО станом на 18:00.

На Донецькому напрямку зі 120 та 82 мм мінометів незаконні збройні формування відкривали вогонь по оборонцях Павлополя. Крім цього, з 82 мм мінометів, озброєння БМП, гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї обстріляні захисники Пісків, а з гранатометів та стрілецької зброї – укріплення сил АТО під Водяним, Павлополем та Авдіївкою. Також під гранатометний вогонь потрапили оборонці Шахти "Бутівка", а поблизу Новотроїцького вівся снайперський вогонь.

На Луганському напрямку бойовики застосували заборонені 120 та 82 мм міномети по оборонцях Луганського та Світлодарська. Крім цього, з гранатометів та великокаліберних кулеметів вогонь вівся по позиціях ЗСУ поблизу Новолуганського, а також з озброєння БМП – під Луганським і Троїцьким.

Нагадаємо, сьогодні бойовики передали українській стороні тіло загиблого військовослужбовця Збройних сил України, який зник безвісти 8 квітня під час виконання бойових завдань на лінії розмежування сторін.

За минулу добу, 14 квітня, зафіксовано 52 обстріли українських опорних пунктів – 3 військових зазнали поранень.