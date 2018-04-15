АТО: бойовики 24 рази обстріляли позиції ЗСУ
"Від початку доби російсько-окупаційні війська здійснили 24 обстріли українських опорних пунктів. Агресор продовжує застосовувати заборонене Мінськими угодами озброєння. Унаслідок ворожих обстрілів жоден український воїн не постраждав", – повідомляють у прес-центрі штабу АТО станом на 18:00.
На Донецькому напрямку зі 120 та 82 мм мінометів незаконні збройні формування відкривали вогонь по оборонцях Павлополя. Крім цього, з 82 мм мінометів, озброєння БМП, гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї обстріляні захисники Пісків, а з гранатометів та стрілецької зброї – укріплення сил АТО під Водяним, Павлополем та Авдіївкою. Також під гранатометний вогонь потрапили оборонці Шахти "Бутівка", а поблизу Новотроїцького вівся снайперський вогонь.
На Луганському напрямку бойовики застосували заборонені 120 та 82 мм міномети по оборонцях Луганського та Світлодарська. Крім цього, з гранатометів та великокаліберних кулеметів вогонь вівся по позиціях ЗСУ поблизу Новолуганського, а також з озброєння БМП – під Луганським і Троїцьким.
Нагадаємо, сьогодні бойовики передали українській стороні тіло загиблого військовослужбовця Збройних сил України, який зник безвісти 8 квітня під час виконання бойових завдань на лінії розмежування сторін.
За минулу добу, 14 квітня, зафіксовано 52 обстріли українських опорних пунктів – 3 військових зазнали поранень.
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