АТО: бойовики 28 разів порушили встановлений "режим тиші"

Попри встановлений "режим тиші", підрозділи російсько-терористичних військ продовжили чинити збройні провокації проти позицій ЗС України, 28 разів застосовувавши зброю, у тому числі міномети забороненого Мінськими угодами калібру.

Приморський напрямок. На цій частині фронту 1 червня зафіксовано найбільше порушень - 18.

Зокрема, вже ввечері під ворожі обстріли потрапили опорні пункти сил АТО, які розташовані в районі Широкиного, Водяного, Чермалика й Талаківки. Ворог використовував гранатомети, великокаліберні кулемети й стрілецьку зброю. Близько 21.00 бойовики обстріляли оборонні укріплення ЗСУ на підступах до Мар'їнки з мінометів калібру 82 мм. Окрім того, за темної пори доби на цьому напрямку значно активізувались ворожі снайпери, - повідомляє прес-центр штабу АТО.

Донецький напрямок. Тут було найспокійніше, зафіксовано 2 порушення бойовиками умов невикористання зброї.

Так, ближче до вечора противник з ручних протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів обстріляв позиції українських воїнів, котрі тримають оборону а районі Зайцевого. А ближче до опівночі проросійські НЗФ застосували 82-мм міномети, автоматичні станкові гранатомети й великокаліберні кулемети під час обстрілу одного з опорних пунктів ЗСУ у південному передмісті Авдіївки.

Луганський напрямок. На цій ділянці минулої доби зафіксовано 8 фактів використання російсько-терористичними угрупованнями зброї.

Зокрема, після 18.00 години і до опівночі бандити обстрілювали з гранатометів та стрілецької зброї опорні пункти сил АТО в районі Новозванівки та Новоолександрівки. Під кінець доби бандити били зі 120-мм мінометів по позиціях ЗС України біля Кримського, а з мінометів калібру 82 мм - неподалік Кряківки.

Впродовж минулої доби втрат серед бійців Українського війська не було.

Зазначимо, минулої доби бойовики на Донбасі, незважаючи на досягнуті раніше домовленості про припинення вогню, дев'ять разів обстріляли позиції українських військовослужбовців.

Нагадаємо, за тиждень у зоні проведення антитерористичної операції на Донбасі внаслідок бойових дій постраждали 9 мирних жителів.