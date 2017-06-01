Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

АТО: бойовики 32 рази обстріляли позиції сил ЗСУ, один військовослужбовець поранений

Бойовики накрили околиці Троїцького вогнем зі ствольної артилерії калібру 152 мм
За минулу добу бойовики продовжили обстріли українських позицій на всіх напрямках, вони відкривали вогонь 32 рази.
АТО: бойовики 32 рази обстріляли позиції сил ЗСУ, один військовослужбовець поранений Фото: uapress.info

На Луганському напрямку з 120 міліметрових мінометів і гранатометів різних систем сепаратисти вели вогонь по Новозванівці. З гранатометів - по Талаківці і Станиці Луганській, по Новотроїцькому вогонь вів снайпер, - повідомляє прес-центр штабу АТО на сторінці в Facebook.

На Маріупольському напрямку з мінометів бойовики вели вогонь по Мар'їнці. З гранатометів і стрілецької зброї - по Гнутовому, Павлопілю, Широкиному, Мар'їнці, Красногорівці, Водяному та Новотроїцькому. По Старогнатівці вогонь вела БМП.

На Донецькому напрямку бойовики з 152 міліметрової артилерії вели вогонь по українських позиціях в районі Троїцького, а з 82 міліметрових мінометів - по Авдіївці. З гранатометів і стрілецької зброї вони били по Луганському та Авдіївці.

Один військовослужбовець був поранений.

Нагадаємо, вчора протягом дня бойовики продовжили обстрілювати позиції українських військовослужбовців у зоні проведення антитерористичної операції на Донбасі на всіх напрямках. Всього зафіксовано 14 обстрілів.

Окрім того, Спеціальна моніторингова місія Організації з безпеки та співробітництві в Європі 3 січня зафіксувала 70 вибухів у Донецькій області й 2 – у Луганській.

Раніше міністр оборони Степан Полторак заявив, що на Донбасі знаходиться близько 40 тисяч членів незаконних збройних формувань, серед них п'ять тисяч - військові регулярної армії РФ.

 

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

06 01 2017 08:17
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Відставки 2016: Реформували та не виреформували

Відставки 2016: Реформували та не виреформували

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.