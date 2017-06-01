АТО: бойовики 32 рази обстріляли позиції сил ЗСУ, один військовослужбовець поранений

За минулу добу бойовики продовжили обстріли українських позицій на всіх напрямках, вони відкривали вогонь 32 рази.

На Луганському напрямку з 120 міліметрових мінометів і гранатометів різних систем сепаратисти вели вогонь по Новозванівці. З гранатометів - по Талаківці і Станиці Луганській, по Новотроїцькому вогонь вів снайпер, - повідомляє прес-центр штабу АТО на сторінці в Facebook.

На Маріупольському напрямку з мінометів бойовики вели вогонь по Мар'їнці. З гранатометів і стрілецької зброї - по Гнутовому, Павлопілю, Широкиному, Мар'їнці, Красногорівці, Водяному та Новотроїцькому. По Старогнатівці вогонь вела БМП.

На Донецькому напрямку бойовики з 152 міліметрової артилерії вели вогонь по українських позиціях в районі Троїцького, а з 82 міліметрових мінометів - по Авдіївці. З гранатометів і стрілецької зброї вони били по Луганському та Авдіївці.

Один військовослужбовець був поранений.

Нагадаємо, вчора протягом дня бойовики продовжили обстрілювати позиції українських військовослужбовців у зоні проведення антитерористичної операції на Донбасі на всіх напрямках. Всього зафіксовано 14 обстрілів.