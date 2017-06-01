АТО: бойовики 32 рази обстріляли позиції сил ЗСУ, один військовослужбовець поранений
На Луганському напрямку з 120 міліметрових мінометів і гранатометів різних систем сепаратисти вели вогонь по Новозванівці. З гранатометів - по Талаківці і Станиці Луганській, по Новотроїцькому вогонь вів снайпер, - повідомляє прес-центр штабу АТО на сторінці в Facebook.
На Маріупольському напрямку з мінометів бойовики вели вогонь по Мар'їнці. З гранатометів і стрілецької зброї - по Гнутовому, Павлопілю, Широкиному, Мар'їнці, Красногорівці, Водяному та Новотроїцькому. По Старогнатівці вогонь вела БМП.
На Донецькому напрямку бойовики з 152 міліметрової артилерії вели вогонь по українських позиціях в районі Троїцького, а з 82 міліметрових мінометів - по Авдіївці. З гранатометів і стрілецької зброї вони били по Луганському та Авдіївці.
Один військовослужбовець був поранений.
Нагадаємо, вчора протягом дня бойовики продовжили обстрілювати позиції українських військовослужбовців у зоні проведення антитерористичної операції на Донбасі на всіх напрямках. Всього зафіксовано 14 обстрілів.
Окрім того, Спеціальна моніторингова місія Організації з безпеки та співробітництві в Європі 3 січня зафіксувала 70 вибухів у Донецькій області й 2 – у Луганській.
Раніше міністр оборони Степан Полторак заявив, що на Донбасі знаходиться близько 40 тисяч членів незаконних збройних формувань, серед них п'ять тисяч - військові регулярної армії РФ.
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