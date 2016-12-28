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АТО: бойовики 44 рази обстріляли позиції сил ЗСУ, - прес-центр

Бойовики знову застосовували крупнокаліберну артилерію, міномети і гранатомети
Попри режим повного припинення вогню, окупанти продовжують обстріли позицій ЗСУ на всіх напрямках із забороненого мінськими угодами озброєння.
АТО: бойовики 44 рази обстріляли позиції сил ЗСУ, - прес-центр Фото:112.ua

Окупанти ведуть обстріл українських позицій у всіх напрямках. Так, на Маріупольському напрямку з 122-мм артилерії обстріляли Широкіно. Під вогонь 120-мм і 82-мм мінометів потрапили Водяне і Широкіно. З гранатометів і стрілецької зброї били по Талаківці, Водяному, Мар'їнці, Павлополю і Широкиному. Також в Широкіно вів вогонь снайпер, - повідомляє прес-центр АТО  на сторінці в Facebook.

На Донецькому напрямку під вогонь 120-мм і 82-мм мінометів потрапили Новгородське, Луганське та Авдіївка. З гранатометів і великокаліберних кулеметів бойовики вели вогонь по Травневому, Луганському, Заячому, Невельському і Миронівському. Південне обстріляли із зенітних установок.

На Луганському напрямку з озброєння БТР, гранатометів і великокаліберних кулеметів окупанти обстрілювали Новоалександрівку і Новозванівку.

Нагадаємо, впродовж дня 27 грудня на Маріупольському напрямку зі 120-ти та 82-міліметрових мінометів терористи обстріляли Широкине. Із гранатометів та стрілецької зброї – Талаківку, Водяне, Мар’їнку, Павлопіль та Широкине. Крім того, по Широкиному вів вогонь снайпер.

Відтак, українські морпіхи поблизу Широкиного ліквідували ворожу БМП.

Відзначимо, що з початку конфлікту на сході України загинули 67 прикордонників, 415 - зазнали поранень.
 
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28 12 2016 08:20
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