АТО: бойовики гатили на приморському напрямку, поранений боєць АТО

Від початку доби, у районі проведення АТО, зафіксовано чотири обстріли з боку російсько-окупаційних військ.

"На Донецькому напрямку противник зосередив свою вогневу активність на приморській ділянці нашої оборони. Зокрема, незаконні збройні формування порушили Мінські домовленості та застосували 120-мм міномети неподалік Широкиного. З мінометів калібру 82-мм та гранатометів противник вів вогонь поблизу населених пунктів Піски та Водяне", - інформує прес-центр штабу АТО.

Унаслідок ворожого вогню на Приазов’ї отримав бойове травмування один військовослужбовець Збройних Сил України. Його було оперативно доставлено до військового госпіталю та надано необхідний обсяг лікарської допомоги.

Як вже повідомлялося раніше, близько 12:30 год. з району населеного пункту Ушаковка (територія Російської Федерації) було здійснено провокативний обстріл зі стрілецької зброї в бік українських військовослужбовців, які виконують завдання із підсилення підрозділів Державної прикордонної служби України. Ніхто з них не постраждав. Вогонь у відповідь не відкривався.

"Водночас слід відзначити, що представники російсько-окупаційних військ продовжують прикривати халатність та безвідповідальність своїх бойовиків міфічними обстрілами з боку сил антитерористичної операції", - заявили у штабі.

Так, 7 лютого, вони заявили, що українські військові застосовуючи артилерію калібру 152-мм обстріляли селище міського типу Вергулівка, що на Луганщині.

Розвідкою штабу АТО встановлено, що шкоду місцевим мешканцям було нанесено внаслідок детонації боєкомплекту та розльоту уламків артилерійських снарядів через недотримання бойовиками правил пожежної безпеки. Окрім того, виявлено факт приховування втрати кількох одиниць ствольної артилерії.

Нагадаємо, минулої доби російсько-окупаційні угрупування збільшили кількість та інтенсивність обстрілів у бік ЗСУ.



