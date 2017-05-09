АТО: бойовики не припиняють обстріли, від початку доби зафіксовано 11 порушень "режиму тиші"
З опівночі найбільш неспокійно було на приморському напрямку. Тут бойовики двічі зі стрілецької зброї і великокаліберних кулеметів били по опорних пунктах української армії на підступах до Талаківки і Водяного. Крім того гранатомети противника працювали на околицях Мар'їнки, - повідомляє прес-центр штабу АТО.
На донецькому напрямку ворог двічі відкривав вогонь з великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї по наших позиціях біля Зайцевого й один раз по Авдіївській промзоні.
Також на луганському напрямку злочинці обстріляли з гранатомета сили АТО в околицях Кримського.
Нагадаємо, за минулу добу бойовики з окупованих територій Донбасу 36 разів відкривали вогонь по позиціях української армії
У законопроекті про реінтеграцію Донбасу пропонують замінити термін "АТО" на "операція з оборони України", але слова "війна" не буде.
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