Реєстрація Вхід
RSS
НОВИНИ

АТО: бойовики не припиняють обстріли, від початку доби зафіксовано 11 порушень "режиму тиші"

Найбільш неспокійно було на приморському напрямку
На Донбасі в зоні проведення антитерористичної операції за сьогоднішній день ситуація істотно не змінилася. Російсько-окупаційні угруповання продовжили поодинокі обстріли наших позицій в основному зі стрілецької зброї і великокаліберних кулеметів. Всього з півночі незаконні збройні формування 11 разів відкривали вогонь по позиціях української армії.
АТО: бойовики не припиняють обстріли, від початку доби зафіксовано 11 порушень "режиму тиші" Фото: unian.ua

З опівночі найбільш неспокійно було на приморському напрямку. Тут бойовики двічі зі стрілецької зброї і великокаліберних кулеметів били по опорних пунктах української армії на підступах до Талаківки і Водяного. Крім того гранатомети противника працювали на околицях Мар'їнки, - повідомляє прес-центр штабу АТО.

На донецькому напрямку ворог двічі відкривав вогонь з великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї по наших позиціях біля Зайцевого й один раз по Авдіївській промзоні.

Також на луганському напрямку злочинці обстріляли з гранатомета сили АТО в околицях Кримського.

Нагадаємо, за минулу добу бойовики з окупованих територій Донбасу 36 разів відкривали вогонь по позиціях української армії

У законопроекті про реінтеграцію Донбасу пропонують замінити термін "АТО" на "операція з оборони України", але слова "війна" не буде.

 

 

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

05 09 2017 19:38
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Закоулки Минского переговорного процесса: "Прощания с иллюзорным миром"

Закоулки Минского переговорного процесса: "Прощания с иллюзорным миром"

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.