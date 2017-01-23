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АТО: Бойовики обстріляли Піски зі 120-мм мінометів

Загалом зафіксовано 41 обстріл
Російсько-окупаційні війська зі 120-міліметрових мінометів обстрілювали Піски, також з гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї вели вогонь по позиціях ЗСУ на всіх напрямках.
АТО: Бойовики обстріляли Піски зі 120-мм мінометів Фото: zn.ua

На Маріупольському напрямку з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї окупанти обстрілювали позиції ЗСУ в районі Талаківки, Лебединського, Мар’їнки, Гнутового, Павлополя, Чермалика, Широкиного та Водяного.

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.

По Мар’їнці, Новотроїцькому та Красногорівці вогонь вели снайпери.

На Луганському напрямку з гранатометів та стрілецької зброї окупанти обстрілювали Валуйське, Кримське, Новоолександрівку, Новозванівку та Станицю Луганську.

На Донецькому напрямку російсько-окупаційні війська застосовували 120-міліметрові міномети, обстрілюючи Піски. Тут же вогонь вів і снайпер. По Новгородському, Луганському, Авдіївці та Зайцевому стріляли з гранатометів та стрілецької зброї.

Загалом зафіксовано 41 обстріл.

Як повідомлялося, 22 січня станом на 18:00, у зоні проведення АТО з боку бойовиків було зафіксовано 24 обстріли, четверо військових ЗСУ зазнали поранень.

Нагадаємо, що 21 січня бойовики 25 разів відкривали вогонь по позиціях військовослужбовців Збройних сил України у зоні проведення Антитерористичної операції. В результаті обстрілу один український військовослужбовець загинув.

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23 01 2017 07:19
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