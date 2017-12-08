АТО: Бойовики посилили обстріли вночі
"Так, близько 1:00 ночі, бойовики випустили 15 мін калібру 120 міліметрів по українських укріпленнях неподалік Кримського, що на Луганському напрямку. На Примор’ї ворог застосував гранатомет та 82-міліметровий міномет біля Павлопіля. А на Донецькому напрямку злочинці з великокаліберного міномету, гранатомету і стрілецької зброї обстріляли наш опорний пункт на околицях Невельського. Усі спроби нав’язати українським підрозділам довготривале вогневе протистояння сили АТО жорстко припиняли прицільним вогнем у відповідь", - йдеться у повідомленні штабу.
Окрім того нагадують, що сьогоді під обстріли бойовиків потрапили житлові квартали Новолуганського, про що повідомлялося раніше.
Зазначимо, внаслідок застосування зброї представниками незаконних збройних формувань в одному житловому будинку було пошкоджено газову трубу та опору лінії електропередач, вибито шибки, посічено осколками стіни, паркан та автомобіль.
"Лише дивом в будинку не виникла пожежа внаслідок загоряння газу, що витікав з пошкодженої труби. На щастя, ніхто з мешканців оселі не постраждав", - уточнюють в штабі АТО.
Нагадаємо, минулої доби в зоні проведення АТО загинув один український військовий, а дев'ятеро отримали поранення.
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