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АТО: Бойовики провели 32 обстріли з мінометів, кулеметів і гранатометів

Жоден український воїн не постраждав.
За минулу добу, 27 березня, бойовики 32 рази порушили перемир'я - жоден український воїн не постраждав.
АТО: Бойовики провели 32 обстріли з мінометів, кулеметів і гранатометів Фото: Андрій Попіль

На Луганському напрямку з 82 мм мінометів агресор вів вогонь по захисниках населеного пункту Новолуганське, а з гранатометів та великокаліберних кулеметів тричі по наших укріпленнях поблизу Луганського", -  повідомляє прес-центр штабу АТО.

Крім цього, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю противник застосував неподалік Зайцевого.

На Донецькому напрямку з гранатометів різних типів обстріляні українські позиції в Опитному, Новотроїцькому, Лебединському, Старогнатівці, Мар’їнці та Гнутовому.

Великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю окупанти застосовували по оборонцях Авдіївки, Талаківки, Павлополя та Водяного, а БМП - по укріпленнях в Пісках.

Також зі стрілецької зброї противник відкривав вогонь по опорних пунктах сил АТО неподалік Широкиного, шахти Бутівка та Кам’янки. 

За три доби бойовики російсько-окупаційних військ понад 100 разів порушили режим припинення вогню та вчергове зірвали розведення сил і засобів сторін у Станиці Луганській.

 

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