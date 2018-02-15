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АТО: бойовики провели шість обстрілів, загинув боєць ЗСУ

Незаконні збройні формування вели вогонь із 82-мм мінометів, великокаліберних кулеметів та озброєння БМП
В зоні проведення антитерористичної операції в четвер загинув український військовий.
АТО: бойовики провели шість обстрілів, загинув боєць ЗСУ Фото: gettyimages.com

Загалом, від початку доби було зафіксовано 6 прицільних обстрілів підрозділами російсько-окупаційних угрупувань позицій сил АТО.

"Унаслідок ворожого вогню, на жаль, загинув один український військовослужбовець. Висловлюємо щирі співчуття рідним і близьким захисника, який віддав життя за мирне майбутнє України", – йдеться в зведенні прес-центру штабу АТО станом на 18.00 15 лютого.

Зазначається, що на луганському напрямку ворог неодноразово вів вогонь з 82-мм мінометів, великокаліберних кулеметів та озброєння БМП поблизу Луганського.

На донецькому напрямку противник застосував міномети калібру 120-мм та 82-мм біля Павлополя і Чермалика на Приазов’ї.

У цьому ж районі бойовики вели вогонь із озброєння БМП по оборонцях Водяного. Окрім того, з 82-мм мінометів, автоматичних станкових гранатометів та стрілецької зброї незаконні збройні формування обстрілювали опорні пункти Збройних Сил України неподалік Тарамчука.

Нагадаємо, що за даними Генерального штабу, з початку проведення АТО бойові втрати ЗСУ становлять 10 710 військовослужбовців. Небойових втрат – на 65% менше.

Кабінет міністрів затвердив Порядок застосування зброї і бойової техніки з’єднаннями, військовими частинами і підрозділами Збройних сил під час виконання ними завдань у районі проведення антитерористичної операції у мирний час.

 

 

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15 02 2018 19:00
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