АТО: бойовики провели шість обстрілів, загинув боєць ЗСУ
Загалом, від початку доби було зафіксовано 6 прицільних обстрілів підрозділами російсько-окупаційних угрупувань позицій сил АТО.
"Унаслідок ворожого вогню, на жаль, загинув один український військовослужбовець. Висловлюємо щирі співчуття рідним і близьким захисника, який віддав життя за мирне майбутнє України", – йдеться в зведенні прес-центру штабу АТО станом на 18.00 15 лютого.
Зазначається, що на луганському напрямку ворог неодноразово вів вогонь з 82-мм мінометів, великокаліберних кулеметів та озброєння БМП поблизу Луганського.
На донецькому напрямку противник застосував міномети калібру 120-мм та 82-мм біля Павлополя і Чермалика на Приазов’ї.
У цьому ж районі бойовики вели вогонь із озброєння БМП по оборонцях Водяного. Окрім того, з 82-мм мінометів, автоматичних станкових гранатометів та стрілецької зброї незаконні збройні формування обстрілювали опорні пункти Збройних Сил України неподалік Тарамчука.
Нагадаємо, що за даними Генерального штабу, з початку проведення АТО бойові втрати ЗСУ становлять 10 710 військовослужбовців. Небойових втрат – на 65% менше.
Кабінет міністрів затвердив Порядок застосування зброї і бойової техніки з’єднаннями, військовими частинами і підрозділами Збройних сил під час виконання ними завдань у районі проведення антитерористичної операції у мирний час.
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