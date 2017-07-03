АТО: за останню добу бойовики здійнили 53 обстріли, чотири військових постраждали
"На Донецькому напрямку окупанти з мінометів різних калібрів обстріляли Північне, Авдіївку, Зайцеве, Верхньоторецьке, а з гранатометів та стрілецької зброї – Троїцьке, Піски та Зайцеве. По Пісках вогонь вели БМП загарбників", - повідомляє прес-центр АТО.
Водночас на Маріупольському напрямку з артилерії неодноразово обстрілювали Талаківку та Тарамчук. Танки вели вогонь по Широкиному, а з мінометів різних калібрів бойовики багаторазово обстрілювали Водяне, Мар’їнку, Талаківку. З гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї – Водяне, Гнутове, Павлопіль, Мар’їнку, Широкине.
"На Луганському напрямку зі 122 міліметрової артилерії обстріляли Кримське. З мінометів – знову ж Кримське та Новотошківське, а з ПТРК неодноразово обстрілювали Новотошківське. З стрілецької зброї – Новоолександрівку та Новозванівку", - повідомили у прес-центрі.
Зазначимо, у боях в зоні проведення АТО на Донбасі загинув український боєць із Миколаєва.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Авдіївка після обстрілів, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ВІДЕО На кордоні з Білоруссю затримали конокрадів, – ВІДЕО
- ВІДЕО Під час смолоскипної ходи у Слов'янську пролунав вибух, – ВІДЕО
- Starbucks обіцяє працевлаштувати 10 тис. біженців через указ Трампа
- Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків