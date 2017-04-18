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АТО: бойовики здійснили 18 обстрілів, двох бійців ЗСУ поранено

У Луганській обл. вогонь вівся поблизу Катеринівки
Від початку доби проросійські бойовики здійснили 18 обстрілів позицій Збройних сил України. Внаслідок цього двоє військовослужбовців отримали поранення.
АТО: бойовики здійснили 18 обстрілів, двох бійців ЗСУ поранено Фото: з вільних джерел

"Найбільшу кількість обстрілів зафіксовано на Донецькому напрямку. По позиціях поруч Кримського ворог застосовував 82-міліметрові міномети. Опорні пункти в районах населених пунктів Авдіївка та Кам’янка він обстрілював з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів. По оборонцях Пісків та Опитного противник вів вогонь з кулеметів великого калібру, а по захисниках Зайцевого застосовував протитанкові гранатомети та стрілецьку зброю", - повідомляє прес-центр АТО.

Водночас на Приморському напрямку по опорних пунктах поблизу Красногорівки бойовики гатили з мінометів калібру 82-мм, протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.

"З підствольних гранатометів ворог вів провокаційний вогонь у бік наших позицій під Старогнатівкою. Кулемети великих калібрів застосовував у районі населених пунктів Водяне та Чермалик. Під Новотроїцьким активізувалися ворожі снайпери", - зазначили у прес-центрі.

На Луганському напрямку з 82-міліметрових мінометів та автоматичних гранатометів незаконні збройні формування обстріляли опорні пункти біля Катеринівки.

Нагадаємо, у Волновасі Донецької області на залізничному вокзалі поліція затримала колишнього працівника "виправної колонії" так званої "ДНР", проти нього порушено кримінальну справу.

У Національній поліцій України розповіли, що "правоохоронці" пенітенціарної системи так званої "ДНР" катують та знущаються над в'язнями, таким чином вербуючи "живу силу" для передової.

Українська сторона, за підсумками зустрічі у Мінську гуманітарної групи 12 квітня, провела нараду щодо врегулювання питання обміну заручниками з окупованого Донбасу.

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18 04 2017 21:12
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