АТО: бойовики здійснили 18 обстрілів, двох бійців ЗСУ поранено

Від початку доби проросійські бойовики здійснили 18 обстрілів позицій Збройних сил України. Внаслідок цього двоє військовослужбовців отримали поранення.

"Найбільшу кількість обстрілів зафіксовано на Донецькому напрямку. По позиціях поруч Кримського ворог застосовував 82-міліметрові міномети. Опорні пункти в районах населених пунктів Авдіївка та Кам’янка він обстрілював з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів. По оборонцях Пісків та Опитного противник вів вогонь з кулеметів великого калібру, а по захисниках Зайцевого застосовував протитанкові гранатомети та стрілецьку зброю", - повідомляє прес-центр АТО.

Водночас на Приморському напрямку по опорних пунктах поблизу Красногорівки бойовики гатили з мінометів калібру 82-мм, протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.

"З підствольних гранатометів ворог вів провокаційний вогонь у бік наших позицій під Старогнатівкою. Кулемети великих калібрів застосовував у районі населених пунктів Водяне та Чермалик. Під Новотроїцьким активізувалися ворожі снайпери", - зазначили у прес-центрі.

На Луганському напрямку з 82-міліметрових мінометів та автоматичних гранатометів незаконні збройні формування обстріляли опорні пункти біля Катеринівки.

Нагадаємо, у Волновасі Донецької області на залізничному вокзалі поліція затримала колишнього працівника "виправної колонії" так званої "ДНР", проти нього порушено кримінальну справу.

У Національній поліцій України розповіли, що "правоохоронці" пенітенціарної системи так званої "ДНР" катують та знущаються над в'язнями, таким чином вербуючи "живу силу" для передової.

Українська сторона, за підсумками зустрічі у Мінську гуманітарної групи 12 квітня, провела нараду щодо врегулювання питання обміну заручниками з окупованого Донбасу.