АТО: бойовики здійснили 23 обстріли, двоє військових ЗСУ загинули, ще двоє поранених
Як повідомляє прес-центр АТО, найбільш активними незаконні збройні формування були на Донецькому напрямку.
"З мінометів калібру 120-мм та 82-мм ворог вів вогонь по позиціях поруч населених пунктів Авдіївка та Шахта Бутівка. З гранатометів та стрілецької зброї обстрілював захисників Пісків, Верхньоторецького, Південного та Авдіївки. З великокаліберних кулеметів гатив у районі Кам’янки. Зі стрілецької зброї відкривав вогонь поблизу Зайцевого", - сказано у повідомленні.
На Маріупольському напрямку, гаряче було поблизу Широкиного, Чермалика та Красногорівки, захисників яких бойовики обстріляли з великокаліберних кулеметів.
"Зі стрілецької зброї бойовики відкривали вогонь по опорних пунктах наших військ в районі Водяного та Богданівки. Поблизу Гнутового активно діяв ворожий снайпер. На Луганському напрямку ворог вогнем мінометів калібру 120-мм накривав українські позиції поруч Кримського", - зазначили у штабі.
Згідно з інформацією, в окремих випадках, аби пригасити вогневу активність ворога, сили АТО відкривали вогонь у відповідь.
Зазначимо, військовослужбовець однієї з механізованих бригад, підрозділ якої виконує завдання на Донецькому напрямку, загинув внаслідок обстрілу позицій ЗСУ в районі населеного пункту Шахта Бутівка.
Раніше повідомляли, що в Авдіївці в результаті обстрілу з боку бойовиків "ДНР" у лікарню потрапив 15-річний підліток, поранений осколком у ногу.
Нагадаємо, в одній з військових частин військовослужбовець застрелив товариша по службі.За попередньою інформацією, інцидент стався в результаті необережного поводження зі зброєю.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Наслідки пожежі у Балаклії, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ФОТО Авдіївка після обстрілів, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ВІДЕО На кордоні з Білоруссю затримали конокрадів, – ВІДЕО
- Starbucks обіцяє працевлаштувати 10 тис. біженців через указ Трампа
- Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків