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АТО: бойовики здійснили 23 обстріли, двоє військових ЗСУ загинули, ще двоє поранених

Сили АТО відкривали вогонь у відповідь
Проросійські бойовики у понеділок здійснили 23 обстріли позицій Збройних сил України. Протягом дня двоє військовослужбовців загинули, ще двоє отримали поранення.
АТО: бойовики здійснили 23 обстріли, двоє військових ЗСУ загинули, ще двоє поранених Фото: EPA/UPG

Як повідомляє прес-центр АТО, найбільш активними незаконні збройні формування були на Донецькому напрямку.

"З мінометів калібру 120-мм та 82-мм ворог вів вогонь по позиціях поруч населених пунктів Авдіївка та Шахта Бутівка. З гранатометів та стрілецької зброї обстрілював захисників Пісків, Верхньоторецького, Південного та Авдіївки. З великокаліберних кулеметів гатив у районі Кам’янки. Зі стрілецької зброї відкривав вогонь поблизу Зайцевого", - сказано у повідомленні.

На Маріупольському напрямку, гаряче було поблизу Широкиного, Чермалика та Красногорівки, захисників яких бойовики обстріляли з великокаліберних кулеметів.

"Зі стрілецької зброї бойовики відкривали вогонь по опорних пунктах наших військ в районі Водяного та Богданівки. Поблизу Гнутового активно діяв ворожий снайпер. На Луганському напрямку ворог вогнем мінометів калібру 120-мм накривав українські позиції поруч Кримського", - зазначили у штабі.

Згідно з інформацією, в окремих випадках, аби пригасити вогневу активність ворога, сили АТО відкривали вогонь у відповідь.

Зазначимо, військовослужбовець однієї з механізованих бригад, підрозділ якої виконує завдання на Донецькому напрямку, загинув внаслідок обстрілу позицій ЗСУ в районі населеного пункту Шахта Бутівка.

Раніше повідомляли, що  в Авдіївці в результаті обстрілу з боку бойовиків "ДНР" у лікарню потрапив 15-річний підліток, поранений осколком у ногу.

Нагадаємо, в одній з військових частин військовослужбовець застрелив товариша по службі.За попередньою інформацією, інцидент стався в результаті необережного поводження зі зброєю.

 

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03 04 2017 20:44
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