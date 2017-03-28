АТО: бойовики здійснили 30 обстрілів, двох українських військових поранено

Проросійські бойовики від початку доби 30 разів відкривали вогонь по позиціях Збройних сил України, у тому числі з важкого озброєння. Двоє українських військових отримали поранення.

"На Донецькому напрямку з мінометів калібру 120 мм ворог гатив по позиціях поряд з Авдіївкою, Троїцьким та Луганським. Захисників Авдіївки, Опитного, Троїцького накривали вогнем мінометів калібру 82 мм", - повідомляє прес-центр АТО.

Окрім того, опорні пункти поблизу Луганського незаконні збройні формування обстрілювали з озброєння БМП, а по захисниках Пісків, Луганського та Троїцького били з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів.

"На Маріупольському напрямку неподалік Тарамчука ворог намагався поцілити по українських захисниках з 82 мм міномету, по морських піхотинцях в Широкиному гатив із зенітної установки ЗУ-23-2, опорні пункти під Водяним обстрілював з гранатометів та кулеметів, захисників Павлополя накривав вогнем з гранатометів. Ворожі снайпери активізувались під Гнутовим та Водяним", - зазначили у штабі.

На Луганщині неспокійно було поблизу Новозванівки, по захисниках якої бойовики били з міномету калібру 82 мм, та поряд з Новоолександрівкою, яку накривав вогнем гранатометів різних систем.

"Сили АТО відкривали вогонь у відповідь", - повідомили у штабі АТО.

Раніше повідомляли, що у зоні проведення АТО ситуація стабілізувалась, кількість обстрілів позицій Збройних Сил України (ЗСУ) зменшилась.