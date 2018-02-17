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АТО: десять прицільних обстрілів від опівночі, бойовики стріляють із забороненої зброї

Жоден український військовий не постраждав
За інформацією штабу АТО, від початку доби 17 лютого бойовики на Донбасі десять разів обстріляли позиції сил антитерористичної операції.
АТО: десять прицільних обстрілів від опівночі, бойовики стріляють із забороненої зброї Фото: gettyimages.com

"У районі проведення АТО підрозділи російсько-окупаційних угрупувань продовжують використовувати озброєння, яке давно мало б бути відведеним від лінії розмежування. Загалом, від початку доби зафіксовано 10 прицільних обстрілів укріплень сил АТО з боку російсько-окупаційних військ. Унаслідок вогню агресора ніхто із українських воїнів не постраждав", – повідомляє прес-центр штабу АТО станом на 18:00.

На Луганському напрямку бойовики застосували 82-мм міномети та артилерійські установки калібру 122-мм по опорних пунктах сил АТО поблизу Луганського. Неподалік Троїцького – вели вогонь зі 120-мм мінометів та озброєння БМП.

Після обіду незаконні збройні формування активізувалися в районі Кримського, де неодноразово обстрілювали українських оборонців із мінометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

На Донецькому напрямку бойовики вели вогонь із забороненого озброєння неподалік Пісків. Зокрема, застосували 120-ти та 82-мм міномети і здійснили п’ять пострілів із танка.

Нагадаємо, з початку 2018 року на Донбасі загинув 21 військовий.

У зоні проведення Антитерористичної операції на Донбасі з підрозділу зник український військовий.

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17 02 2018 19:00
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