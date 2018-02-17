АТО: десять прицільних обстрілів від опівночі, бойовики стріляють із забороненої зброї
"У районі проведення АТО підрозділи російсько-окупаційних угрупувань продовжують використовувати озброєння, яке давно мало б бути відведеним від лінії розмежування. Загалом, від початку доби зафіксовано 10 прицільних обстрілів укріплень сил АТО з боку російсько-окупаційних військ. Унаслідок вогню агресора ніхто із українських воїнів не постраждав", – повідомляє прес-центр штабу АТО станом на 18:00.
На Луганському напрямку бойовики застосували 82-мм міномети та артилерійські установки калібру 122-мм по опорних пунктах сил АТО поблизу Луганського. Неподалік Троїцького – вели вогонь зі 120-мм мінометів та озброєння БМП.
Після обіду незаконні збройні формування активізувалися в районі Кримського, де неодноразово обстрілювали українських оборонців із мінометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.
На Донецькому напрямку бойовики вели вогонь із забороненого озброєння неподалік Пісків. Зокрема, застосували 120-ти та 82-мм міномети і здійснили п’ять пострілів із танка.
Нагадаємо, з початку 2018 року на Донбасі загинув 21 військовий.
У зоні проведення Антитерористичної операції на Донбасі з підрозділу зник український військовий.
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