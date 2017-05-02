Доба в Авдіївці пройшла спокійніше, двох бійців АТО поранено
"Вчора вперше за тиждень в Авдіївці бойові дії вийшли з цілодобового режиму. З перервами, противник вів вогонь близько 11 годин, решту дня було відносно спокійно. Під час кожного обстрілу окупанти застосовували важке озброєння", - повідомив речник Міноборони з питань АТО Олександр Мотузяник на брифінгу в неділю, інформує Еspreso.tv.
Він відзначив певну деескалацію ситуації в зоні АТО в суботу.
За його словами, обстановка дещо загострилася після 16 години. Противник двома групами (в кожній – близько 10 осіб) атакував українські позиції зі східного та південно-східного напрямків.
"Бій тривав кілька годин і завершився вдало: ми утримали опорний пункт, і не понесли втрат. Атака супроводжувалися масовим обстрілом з боку Ясинуватої. Противник застосовував все наявне важке озброєння, окрім "Градів", - сказав речник Міноборони.
За його словами, на Донецькому напрямку було зафіксовано 14 обстрілів, 9 з яких із важкого озброєння. На Луганському напрямку – 12 обстрілів, половина з важкої зброї. На Маріупольському напрямку – 25, 4 з них із застосуванням важкого озброєння.
Зазначимо, що у постраждалій від масованих обстрілів російською артилерією Авдіївці відновлено газо- і теплопостачання. Вода подається по графіку.
Нагадаємо, за минулу добу бойовики вдвічі зменшили кількість обстрілів українських позицій, всього зафіксовано 51 обстріл. У результаті один боєць ЗСУ поранений, ще один травмований.
Як повідомляв iPress.ua, бойовики випустили по Авдіївці понад 7500 боєприпасів. За останні п'ять діб місто пережило 13 штурмів.
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