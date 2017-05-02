Доба в Авдіївці пройшла спокійніше, двох бійців АТО поранено

За минулу добу загиблих внаслідок бойових дій серед українських військових немає, двоє отримали поранення в Авдіївці.

"Вчора вперше за тиждень в Авдіївці бойові дії вийшли з цілодобового режиму. З перервами, противник вів вогонь близько 11 годин, решту дня було відносно спокійно. Під час кожного обстрілу окупанти застосовували важке озброєння", - повідомив речник Міноборони з питань АТО Олександр Мотузяник на брифінгу в неділю, інформує Еspreso.tv.

Він відзначив певну деескалацію ситуації в зоні АТО в суботу.

За його словами, обстановка дещо загострилася після 16 години. Противник двома групами (в кожній – близько 10 осіб) атакував українські позиції зі східного та південно-східного напрямків.

"Бій тривав кілька годин і завершився вдало: ми утримали опорний пункт, і не понесли втрат. Атака супроводжувалися масовим обстрілом з боку Ясинуватої. Противник застосовував все наявне важке озброєння, окрім "Градів", - сказав речник Міноборони.

За його словами, на Донецькому напрямку було зафіксовано 14 обстрілів, 9 з яких із важкого озброєння. На Луганському напрямку – 12 обстрілів, половина з важкої зброї. На Маріупольському напрямку – 25, 4 з них із застосуванням важкого озброєння.

Зазначимо, що у постраждалій від масованих обстрілів російською артилерією Авдіївці відновлено газо- і теплопостачання. Вода подається по графіку.