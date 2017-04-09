Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

АТО: географія боїв на маріупольському напрямку розширилася, – штаб

За минулу добу внаслідок активних бойових дій загиблих у лавах українських військ немає, водночас один військовослужбовець отримав поранення
Один український військовослужбовець отримав поранення 3 вересня в ході антитерористичної операції.
АТО: географія боїв на маріупольському напрямку розширилася, – штаб Фото: google.com

"На маріупольському напрямку географія бойових дій дещо розширилась. Традиційно левова частка випадків порушення тиші противником припадає на південні приморські рубежі", – повідомив речник Міністерства оборони з питань АТО Андрій Лисенко, інформує "Українська правда".

"По одному випадку порушення окупантами перемир'я було зафіксовано у Мар'їнці та Старогнатівці. На півдні напрямку гарячими точками бойових дій минулої доби були Павлопіль, Гнутове, Талаківка Лебединське, Водяне та Широкине", – зазначив він.

За даними штабу АТО, на луганському напрямку бойовики двічі обстріляли позиції сил АТО зі стрілецької зброї. Сталося це після 21-ї години у Катеринцівці Попаснянського району та Станиці Луганській.

На донецькому напрямку місцями бойової активності ворога залишаються ділянки фронту на півночі окупованої Горлівки, зокрема це Зайцеве та Майорськ, а також околиці Авдіївки.

"Бандоформування відкривали вогонь як в темну пору доби, так і в світлу, використовуючи при цьому переважно стрілецьку зброю та гранатомети. Водночас на північних околицях Горлівки бойовики вранці та ввечері активно застосовували озброєння на БМП. А на світанку провели мінометний обстріл у Зайцевому і випустили понад 15 мін у бік українських укріплень", – зазначив Лисенко.

"За минулу добу внаслідок активних бойових дій загиблих у лавах українських військ немає, водночас один військовослужбовець отримав поранення. Сталося це внаслідок обстрілу поблизу Мар'їнки", – резюмував речник АТО.

Зазначимо, протягом минулої доби у зоні АТО було зафіксовано 44 обстріли українських позицій з боку терористів.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

04 09 2017 13:35
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Відень за два дні: лайфхак для бюджетних туристів

Відень за два дні: лайфхак для бюджетних туристів

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.