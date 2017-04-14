АТО: на Маріупольському напрямку загострення, бойовики стягують на передову важку артилерію

Загалом за минулу добу на Донецькому напрямку сталося 19 ворожих обстрілів, зокрема, 5 – з важкого озброєння

На Маріупольському напрямку обстановка загострилася, ворог почав застосовувати важке озброєння.

"Ворог знову підтягнув на передову важке озброєння і почав активно його застосовувати. У Талаківці, Гнутовому та Широкиному відбулися мінометні обстріли з боку противника, а у Водяному - мінометні й артилерійські", - заявив на брифінгу речник Міністерства оборони з питань АТО Андрій Лисенко, повідомляє "Укрінформ".

За словами Лисенка, всього було випущено близько 50 мін і снарядів. Окрім цього, окупанти інтенсивно застосовували бронетехніку (зафіксовано 6 епізодів). У Мар'їнському та північній частині Волноваського району вчора було відносно спокійно - зафіксовані лише епізодичні провокації з боку противника, зокрема снайперські обстріли.

Усього за минулу добу на Маріупольському напрямку сталося 43 ворожих обстріли, зокрема 6 - з важкого озброєння.

Фото: ukrinform.ua. Для збільшення зображення натисніть на фото.

На Луганському - бойовики здійснили 3 обстріли українських позицій, зокрема 1 – у Станично-Луганському районі та 2 – у Попаснянському районі. Важке озброєння при цьому не застосовувалося.

На Донецькому - основні бойові дії вчора велися на ділянці фронту Кам’янка – Донецький аеропорт. Противник активно застосовував міномети – перш за все, це стосується Авдіївки та Опитного. По позиціях українських військових випущено близько 50 мін. Також 3 ворожих обстріли, зокрема 1 мінометний, сталися вчора на Світлодарській дузі. Окрім цього, під вогонь з боку противника потрапило Зайцеве.

Загалом за минулу добу на Донецькому напрямку сталося 19 ворожих обстрілів, зокрема, 5 – з важкого озброєння.

Зазначимо, що під час брифінгу речник Міністерства оборони з питань АТО Андрій Лисенко повідомив, що із початку проведення антитерористичної операції (АТО) на сході України загинули понад 2,6 тис. військових.