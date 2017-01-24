АТО: одного військового ЗСУ поранено

Російсько-окупаційні війська з початку доби 24 рази обстріляли позиції сил АТО на Донбасі. Один військовий отримав поранення.

На Маріупольському напрямку з гранатометів і стрілецької зброї противник обстрілював Водяне, Широкине, Лебединське, Новотроїцьке, Гнутове, Красногорівку, Новогригорівку. По Широкиному неодноразово вели вогонь снайпери, - повідомляє штаб АТО.

На Луганському напрямку з 122-міліметрової артилерії і 120-міліметрових мінометів бойовики обстріляли Новозванівку і Троїцьке. По Троїцькому також вели вогонь з гранатометів і стрілецької зброї.

На Донецькому напрямку з 82-міліметрових мінометів обстріляли Авдіївку, а з гранатометів і стрілецької зброї - Луганське і Зайцеве.

Нагадаємо, минулої доби бойовики на Донбасі вночі 10 разів відкривали вогонь по позиціях сил АТО з використанням 82-мм і 120-мм мінометів.

Раніше iPress.ua повідомляв, що спостерігачі Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ зафіксували 72 вибухи в Донецькій області в період із вечора 20 до вечора 21 січня.