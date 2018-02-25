АТО: один український військовий загинув, один поранений

Від опівночі бойовики шість разів обстрілювали позиції ЗСУ

За інформацією штабу АТО, від початку доби 25 лютого бойовики п'ять разів обстрілювали позиції сил АТО. Один український військовий загинув, ще один отримав поранення.

"Від початку доби зафіксовано 5 обстрілів сил АТО з боку окупантів. Унаслідок ворожого вогню, на жаль, загинув український воїн, ще один захисник отримав поранення", – повідомляє прес-центр штабу АТО станом на 18:00.

За день на Луганському напрямку бойовики використовували 82-мм міномети неподалік Зайцевого. З гранатометів та стрілецької зброї обстрілювали українські опорні пункти в районі Кримського і Новолуганського.

На Донецькому напрямку незаконні збройні формування з мінометів калібру 82-мм та стрілецької зброї вели вогонь по захисниках Водяного, а зі стрілецької зброї – по оборонцях шахти Бутівка.

Нагадаємо, за минулу добу бойовики чотири рази відкривали вогонь по позиціях сил АТО на Донбасі.