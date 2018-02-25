АТО: один український військовий загинув, один поранений
"Від початку доби зафіксовано 5 обстрілів сил АТО з боку окупантів. Унаслідок ворожого вогню, на жаль, загинув український воїн, ще один захисник отримав поранення", – повідомляє прес-центр штабу АТО станом на 18:00.
За день на Луганському напрямку бойовики використовували 82-мм міномети неподалік Зайцевого. З гранатометів та стрілецької зброї обстрілювали українські опорні пункти в районі Кримського і Новолуганського.
На Донецькому напрямку незаконні збройні формування з мінометів калібру 82-мм та стрілецької зброї вели вогонь по захисниках Водяного, а зі стрілецької зброї – по оборонцях шахти Бутівка.
Нагадаємо, за минулу добу бойовики чотири рази відкривали вогонь по позиціях сил АТО на Донбасі.
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