АТО: Один військовий отримав поранення, загиблих немає
За минулу добу внаслідок бойових дій жоден з українських військових не загинув, 1 отримав поранення, - повідомив спікер МОУ з питань АТО Олександр Мотузяник під час брифінгу.
Військовий був поранений в Авдіївці Донецької області
"Таким чином вперше за шість днів у нас немає втрат на Светлодарской дузі", - зазначив Мотузяник.
Відзначимо, що упродовж минулої доби члени незаконних збройних формувань 39 разів відкривали вогонь по позиціях військовослужбовців Збройних сил України в зоні проведення антитерористичної операції.
Нагадаємо, вчора бойовики на Світлодарській дузі в зоні АТО обстріляли групу гуманітарного проекту ЗСУ "Евакуація-200", яка мала забрати тіло військовослужбовця противника.
Загалом за день бойовики 23 рази обстріляли позиції сил АТО.
Спікер Міністерства оборони з питань АТО Андрій Лисенко повідомив, що 18-23 грудня біля Світлодарська загинули 9 українських військовослужбовців, зазнали пои
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