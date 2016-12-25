АТО: Один військовий отримав поранення, загиблих немає

Вперше за шість днів немає втрат на Світлодарской дузі

За минулу добу в зоні АТО загиблих серед українських військових немає, один боєць отримав поранення в районі Авдіївки.

За минулу добу внаслідок бойових дій жоден з українських військових не загинув, 1 отримав поранення, - повідомив спікер МОУ з питань АТО Олександр Мотузяник під час брифінгу.

Військовий був поранений в Авдіївці Донецької області

"Таким чином вперше за шість днів у нас немає втрат на Светлодарской дузі", - зазначив Мотузяник.

Відзначимо, що упродовж минулої доби члени незаконних збройних формувань 39 разів відкривали вогонь по позиціях військовослужбовців Збройних сил України в зоні проведення антитерористичної операції.