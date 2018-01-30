CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ вівторок в обідню пору бойовики ОРДО відновили вогневі провокації та порушили режим тиші.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
АТО: під час обстрілу бойовиків загинув український військовий
На жаль, унаслідок ворожого обстрілу загинув військовослужбовець сил АТО
Фото: gettyimages.com
"На Донецькому напрямку з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї противник вів вогонь по наших позиціях біля Водяного на Приазов’ї. На жаль, унаслідок ворожого обстрілу загинув військовослужбовець сил АТО", - повідомляє прес-центр штабу АТО у Facebook.
Нагадаємо, минулої доби, зафіксовано чотири обстріли укріплень Збройних Сил України російсько-окупаційними підрозділами, жоден український захисник не постраждав.
У штабі розповіли, що до цього, понад добу, на лінії зіткнення тривав режим припинення вогню.
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