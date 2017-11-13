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АТО: від опівночі бойовики 14 разів порушили "тишу", поранені двоє українських військових

Військовослужбовці сил АТО відповідали вогнем зі стрілецького озброєння та гранатометів
За інформацією штабу АТО, бойовики від опівночі 14 разів порушили перемир’я на Донбасі. Внаслідок ворожих обстрілів двоє українських військовослужбовців зазнали поранення.
АТО: від опівночі бойовики 14 разів порушили "тишу", поранені двоє українських військових Фото: Міністерство оборони України/facebook.com

"Оперативна обстановка у районі проведення АТО залишається складною. Попри зменшення кількості обстрілів, російсько-терористичні війська на різних ділянках фронту намагаються втягнути сили АТО у бойові протистояння", – повідомляє прес-центр штабу АТО станом на 18:00 13 листопада.

На Луганському напрямку бойовики зі 120 мм міномету та стрілецької зброї обстріляли позиції українських військових поблизу Луганського. Міномети калібру 82 мм були застосовані неподалік Лопаскиного та Троїцького. Крім того, впродовж дня окупанти провокували українських військовослужбовців у районі Кримського та Зайцевого.

На Донецькому напрямку під вогонь з піхотного озброєння потрапили українські бійці поблизу Авдіївки, Пісків, Мар’їнки та Старогнатівки, а поблизу Новотроїцького українські позиції обстрілював снайпер. Також у районі Маріуполя ворог випустив близько двох десятків мін калібру 120 і 82 мм по захисниках Водяного. За необхідності військовослужбовці сил АТО давали ворогу жорстку відповідь зі стрілецького озброєння та гранатометів, підкреслили в штабі.

"Загалом від опівночі незаконні збройні формування 14 разів порушили перемир’я. У результаті ворожих обстрілів два українських військовослужбовці зазнали поранення", – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, в місті Попасна Луганської області затримали військовослужбовців Збройних Сил України, які завдали тілесних ушкоджень цивільній особі.

 

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13 11 2017 19:00
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