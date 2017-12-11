АТО: від опівночі бойовики 23 рази порушували "тишу"
"Оперативна обстановка зберегла тенденцію до загострення. Російсько-терористичні війська й далі не виконують всі зобов'язання в межах останніх домовленостей щодо дотримання перемир'я... Загалом від опівночі незаконні збройні формування 23 рази порушили перемир'я", – повідомляє прес-центру штабу АТО станом на 18:00.
На Луганському напрямку ще на світанку НЗФ зі стрілецької зброї та гранатометів обстріляли позиції українських захисників поблизу Кримського, а по обіді випустили 4 міни калібру 82 мм. Міномети такого ж калібру були застосовані неподалік Зайцевого та Луганського, що на Світлодарській дузі, зазначають у штабі.
Згідно з інформацією прес-центру, на підступах до Донецька факти застосування бойовиками піхотного озброєння зафіксовано поблизу Авдіївки, Пісків, Новоселівки Другої та Мар’їнки.
Поблизу Маріуполя російсько-окупаційні війська, порушуючи Мінські домовленості, застосували міномети калібру 120 мм, стрілецьку зброю, гранатомети та озброєння БМП поблизу Водяного. Зі 120 мм та 82 мм мінометів були обстріляні сили АТО у районі Гнутового, а зі стрілецької зброї і гранатометів - оборонці Миколаївки, Березового, Новотроїцького, Старогнатівки і Павлополя, зазначають у штабі АТО.
"Майже у половині випадків сили АТО давали противнику адекватну відповідь. У результаті ворожих обстрілів жоден наш військовослужбовець сьогодні не постраждав", – йдеться у вечірньому зведенні.
Нагадаємо, за минулу добу, 11 листопада, російсько-окупаційні угруповання 18 разів порушили перемир’я, один український війсковослужбовець отримав поранення.
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