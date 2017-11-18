АТО: від опівночі бойовики десять разів порушували перемир'я

За інформацією штабу АТО, від початку доби 18 листопада російсько-окупаційні війська десять разів порушили перемир’я. У половині випадків сили АТО відповідали на обстріли вогнем.

"Ситуація у районі проведення АТО залишається напруженою. Проросійські незаконні збройні формування продовжують порушувати перемир’я, застосовуючи, окрім стрілецької зброї, міномети та танкове озброєння", – повідомляє прес-центр штабу АТО станом на 18:00.

На Луганському напрямку бойовики зі 120-мм мінометів двічі впродовж дня били по укріпленнях сил АТО біля Троїцького, випустивши загалом 14 мін. Із озброєння БМП обстрілювали оборонців Луганського та Зайцевого, а з гранатомету – захисників Жовтого.

На Донецькому напрямку уже декілька днів поспіль епіцентром нестабільності залишається Приазов’я. Протягом дня по позиціях ЗСУ поблизу Водяного НЗФ неодноразово вели вогонь зі стрілецької зброї, гранатометів, мінометів калібру 120-мм та озброєння танка. Також 6 розривів 120-тих мін зафіксовано неподалік Опитного.

"Протягом найближчої доби не виключене збільшення кількості ворожих провокацій з озброєння, яке заборонене Мінськими домовленостями. Пов’язано це із завтрашнім днем російських ракетних військ і артилерії. Загалом, від опівночі, російсько-окупаційні війська 10 разів порушили перемир’я. У половині випадків сили АТО давали ворогу адекватну відповідь", – підсумували у прес-центрі штабу АТО.

Нагадаємо, за минулу добу бойовики 25 разів порушили перемир’я. Один військовослужбовець сил АТО загинув, одного було поранено, ще один отримав бойову травму.