Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

АТО: від опівночі бойовики десять разів порушували перемир'я

Сили АТО відповідали на обстріли
За інформацією штабу АТО, від початку доби 18 листопада російсько-окупаційні війська десять разів порушили перемир’я. У половині випадків сили АТО відповідали на обстріли вогнем.
АТО: від опівночі бойовики десять разів порушували перемир Фото: google.com

"Ситуація у районі проведення АТО залишається напруженою. Проросійські незаконні збройні формування продовжують порушувати перемир’я, застосовуючи, окрім стрілецької зброї, міномети та танкове озброєння", – повідомляє прес-центр штабу АТО станом на 18:00.

На Луганському напрямку бойовики зі 120-мм мінометів двічі впродовж дня били по укріпленнях сил АТО біля Троїцького, випустивши загалом 14 мін. Із озброєння БМП обстрілювали оборонців Луганського та Зайцевого, а з гранатомету – захисників Жовтого.

На Донецькому напрямку уже декілька днів поспіль епіцентром нестабільності залишається Приазов’я. Протягом дня по позиціях ЗСУ поблизу Водяного НЗФ неодноразово вели вогонь зі стрілецької зброї, гранатометів, мінометів калібру 120-мм та озброєння танка. Також 6 розривів 120-тих мін зафіксовано неподалік Опитного.

"Протягом найближчої доби не виключене збільшення кількості ворожих провокацій з озброєння, яке заборонене Мінськими домовленостями. Пов’язано це із завтрашнім днем російських ракетних військ і артилерії. Загалом, від опівночі, російсько-окупаційні війська 10 разів порушили перемир’я. У половині випадків сили АТО давали ворогу адекватну відповідь", – підсумували у прес-центрі штабу АТО.

Нагадаємо, за минулу добу бойовики 25 разів порушили перемир’я. Один військовослужбовець сил АТО загинув, одного було поранено, ще один отримав бойову травму.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

18 11 2017 19:40
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Жити за скляною стіною: Чи є доступною вища освіта для глухих і слабкочуючих студентів в Україні?

Жити за скляною стіною: Чи є доступною вища освіта для глухих і слабкочуючих студентів в Україні?

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.