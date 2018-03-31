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АТО: від опівночі сепаратисти п'ять разів обстріляли позиції ЗСУ

Внаслідок обстрілів жоден український військовий не постраждав
За інформацією штабу АТО, від початку доби 31 березня бойовики п'ять разів обстрілювали позиції ЗСУ на Донбасі.
АТО: від опівночі сепаратисти п Фото: viysko.com.ua

"Від початку доби, встановлений 30 березня режим повного припинення вогню на період Великодніх свят, бойовиками російсько-окупаційних військ не дотримувався у повній мірі. Станом на 18.00 зафіксовано 5 обстрілів опорних пунктів сил АТО... Внаслідок ворожого вогню жоден захисник України не постраждав", – повідомляють у прес-центрі штабу АТО станом на 18:00.

На Донецькому напрямку з гранатометів та стрілецької зброї бойовики тричі вели вогонь по позиціях української армії в районі Водяного. Також з великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї окупанти двічі обстріляли оборонців Павлополя.

На Луганському напрямку від початку доби зберігається тиша.

"Ситуація по всій лінії розмежування сторін надійно контрольована силами АТО. Наші військовослужбовці суворо та неухильно дотримуються умов перемир'я", – підсумували у штабі.

Нагадаємо, за минулу добу зафіксовано 32 обстріли з боку бойовиків, один український військовий загинув.

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