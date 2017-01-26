АТО: військовий ЗСУ загинув на Донбасі
На Маріупольському напрямку з мінометів різних калібрів окупанти вели вогонь по Лебединському, Красногорівці, Талаківці, Широкиному і Водяному, - повідомляє штаб АТО.
З гранатометів і стрілецької зброї - по Широкиному, Новогригорівці і Павлополі. По Широкиному вів вогонь і танк. По Новотроїцькому - снайпер.
На Луганському напрямку по Новозванівці російсько-окупаційні війська застосували РСЗО БМ-21 "Град", випустивши в бік сил АТО 20 снарядів. Водяне і Попасну обстріляли з 82 міліметрових мінометів.
На Донецькому напрямку використовували 82-міліметрові міномети, обстрілюючи позиції військових в районі Авдіївки. З гранатометів різних систем - Новозванівку і Авдіївку.
Зазначимо, що цієї ночі проросійськи терористи ОРЛО здійснили обстріли з реактивних систем залпового вогню "Град" в районі Новозванівки, що на Луганщині.
Згідно з Мінськими домовленостями, РСЗВ "Град" мають бути відведені щонайменше на 70 км від лінії розмежування на Донбасі.
Нагадаємо, що раніше бойовики застосували ракетні установки "Град-П" біля Красногорівки.
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