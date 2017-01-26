АТО: військовий ЗСУ загинув на Донбасі

Всього станом на 18:00 на Донбасі зафіксовано 31 ворожий обстріл

Через обстріл на Донбасі в четвер загинув один український військовослужбовець. Всього з початку доби зафіксовано 31 обстріл.

На Маріупольському напрямку з мінометів різних калібрів окупанти вели вогонь по Лебединському, Красногорівці, Талаківці, Широкиному і Водяному, - повідомляє штаб АТО.

З гранатометів і стрілецької зброї - по Широкиному, Новогригорівці і Павлополі. По Широкиному вів вогонь і танк. По Новотроїцькому - снайпер.

На Луганському напрямку по Новозванівці російсько-окупаційні війська застосували РСЗО БМ-21 "Град", випустивши в бік сил АТО 20 снарядів. Водяне і Попасну обстріляли з 82 міліметрових мінометів.

На Донецькому напрямку використовували 82-міліметрові міномети, обстрілюючи позиції військових в районі Авдіївки. З гранатометів різних систем - Новозванівку і Авдіївку.

Зазначимо, що цієї ночі проросійськи терористи ОРЛО здійснили обстріли з реактивних систем залпового вогню "Град" в районі Новозванівки, що на Луганщині.