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АТО: військовий ЗСУ загинув на Донбасі

Всього станом на 18:00 на Донбасі зафіксовано 31 ворожий обстріл
Через обстріл на Донбасі в четвер загинув один український військовослужбовець. Всього з початку доби зафіксовано 31 обстріл.
АТО: військовий ЗСУ загинув на Донбасі Фото:i.lb.ua

На Маріупольському напрямку з мінометів різних калібрів окупанти вели вогонь по Лебединському, Красногорівці, Талаківці, Широкиному і Водяному, - повідомляє штаб АТО. 

З гранатометів і стрілецької зброї - по Широкиному, Новогригорівці і Павлополі. По Широкиному вів вогонь і танк. По Новотроїцькому - снайпер.

На Луганському напрямку по Новозванівці російсько-окупаційні війська застосували РСЗО БМ-21 "Град", випустивши в бік сил АТО 20 снарядів. Водяне і Попасну обстріляли з 82 міліметрових мінометів.

На Донецькому напрямку використовували 82-міліметрові міномети, обстрілюючи позиції військових в районі Авдіївки. З гранатометів різних систем - Новозванівку і Авдіївку.

Зазначимо, що цієї ночі проросійськи терористи ОРЛО здійснили обстріли з реактивних систем залпового вогню "Град" в районі Новозванівки, що на Луганщині.

Згідно з Мінськими домовленостями, РСЗВ "Град" мають бути відведені щонайменше на 70 км від лінії розмежування на Донбасі.

Нагадаємо, що раніше бойовики застосували ракетні установки "Град-П" біля Красногорівки.

 

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26 01 2017 18:52
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